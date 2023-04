Xem nhanh 12h: Thủy Tiên phản hồi chuyện liên quan bà Nguyễn Phương Hằng | Thay thế hàng cây chết khô

Thủy Tiên phản hồi thông tin yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường 44 tỉ

Tối 7.4.2023, bà Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên) đã lên tiếng làm rõ những thông tin liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam), cụ thể là liên quan đến số tiền 44 tỉ đồng yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường được lan truyền trên mạng xã hội.

Trong bài viết trên Fanpage hơn 10 triệu lượt theo dõi, Thủy Tiên cho biết thông tin cô yêu cầu bồi thường 44 tỉ đồng là không chính xác, đồng thời khẳng định "không yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần 14 tỉ đồng như thông tin đang lan truyền". Nữ ca sĩ cho biết cô cũng không yêu cầu được xin lỗi vì thấy không quan trọng.

Chi tiết, mời quý vị theo dõi video sau:

Thủy Tiên phản hồi thông tin yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường 44 tỉ

Vụ biển số đẹp ở Đồng Nai: Đình chỉ thêm một cán bộ CSGT huyện Cẩm Mỹ

Liên quan đến vụ hai vợ chồng bấm được 4 biển số đẹp ở huyện Cẩm Mỹ (thuộc tỉnh Đồng Nai), ngày 7.4.2023, theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ trung úy Nguyễn Nam Anh, công tác tại Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Cẩm Mỹ. Bước đầu công an xác định cán bộ này có dấu hiệu làm sai quy trình hướng dẫn đăng ký, cấp biển số xe.

Trước đó, trung tá Phạm Thanh Xuân, Phó trưởng Công an xã Sông Nhạn (tại huyện Cẩm Mỹ) cũng bị đình chỉ do làm sai quy trình đăng ký, cấp biển số xe.

Vụ biển số đẹp ở Đồng Nai: Đình chỉ thêm một cán bộ CSGT huyện Cẩm Mỹ

Hà Nội thay thế hàng cây chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng vừa thông xe

Ngày 7.4, liên danh Công ty đường bộ Phú Thọ và Công ty cổ phần đầu tư DCC Hà Nội (nhà thầu thi công) đã trồng bổ sung 35 cây nhội để thay hàng cây chết khô trên vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, đoạn đầu nút giao với đường Nguyễn Chí Thanh.

Đây là tuyến đường do UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 340 tỉ đồng, trong đó giá trị gói thầu hạng mục trồng cây xanh trị giá khoảng 2,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi được thông xe vào ngày 17.1 vừa qua, nhiều cây được trồng trong giai đoạn đầu đã chết hoặc sinh trưởng kém.

Hàng cây được trồng mới trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài THẢO TRẦN

Theo ghi nhận của Thanh Niên ngày 7.4, cây mới trồng được bọc vải quanh thân để làm giảm ánh nắng mặt trời trực tiếp, đồng thời giữ ẩm vỏ cây. Các hố trồng được cải tạo đất, các bầu cây được tháo lưới, giúp cây sinh trưởng tốt hơn.

Đại diện nhà thầu thi công cho biết, sau khi cây trồng mới sinh trưởng bình thường, đơn vị sẽ tiến hành nghiệm thu, bàn giao cho Sở Xây dựng Hà Nội. "Sau khi bàn giao, nhà thầu tiếp tục bảo hành cây xanh trong vòng 12 tháng tiếp theo. Nếu cây sinh trưởng kém hoặc bị chết sẽ tiếp tục thay thế", vị này thông tin thêm.

Tạm đình chỉ cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực tại Hà Nội

Chiều 7.4.2023, một lãnh đạo UBND phường Cầu Diễn (tại phường Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) xác nhận, địa phương đã có văn bản yêu cầu cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực tạm dừng hoạt động. Trước đó, cũng theo vị lãnh đạo, địa phương đã nhận được phản ánh về việc cơ sở này cắt xén suất ăn của học sinh.

Vị lãnh đạo UBND phường Cầu Diễn cho biết cơ sở này thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 10.3. Đến ngày 6.4, UBND phường Cầu Diễn có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động trông giữ trẻ. Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra và phát hiện cơ sở chưa đủ một số điều kiện nên yêu cầu tạm dừng hoạt động. Bên cạnh đó thì vị này cũng từ chối cung cấp cụ thể những điều kiện còn thiếu là gì.

Trước đó, một số phụ huynh có con theo học ở cơ sở giáo dục mầm non AMIS Trần Hữu Dực bày tỏ bức xúc khi cho rằng suất ăn của con mình rất "lèo tèo", không xứng đáng với số tiền phải đóng. Sau đó, một nhóm phụ huynh đã đăng tải hình ảnh bữa ăn 70.000 đồng/ngày tại cơ sở giáo dục này lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.



Tạm đình chỉ cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực tại Hà Nội

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 9.4.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.