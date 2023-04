Xem nhanh 12h: Xung quanh ồn ào Đàm Vĩnh Hưng - Nguyễn Phương Hằng | Diễn biến vụ rơi trực thăng Bell 505

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ rơi trực thăng

Ngày 7.4, thông tin cập nhật từ hiện trường vụ rơi máy bay trực thăng số hiệu VN-8650 cho biết, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng.

Ngày 6.4, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết địa phương này đã quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng ngắm cảnh vịnh Hạ Long, với mức 20 triệu đồng/người; UBND thành phố Hạ Long cũng hỗ trợ với mức 6 triệu đồng/người.

Ngoài ra, Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (thuộc Binh đoàn 18) cũng chịu chi phí đi lại, ăn ở... cho người nhà các nạn nhân trong thời gian lưu lại Quảng Ninh.

Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 43 tỉ đồng

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 6.4.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) và 4 đồng phạm về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 bộ luật Hình sự.

Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 43 tỉ đồng

Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ghi nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất cũng như tổn thất tinh thần của các bị hại đối với cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (Huỳnh Minh Hưng) yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại vật chất số tiền 43 tỉ đồng.

Tài xế ô tô tông 17 xe máy: 'Tôi xin lỗi tất cả mọi người'

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Võ Chí Công (tại Q.Tây Hồ, Hà Nội), ngày 6.4.2023, tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) đã có lời khai ban đầu tại cơ quan công an.

Vụ ô tô tông 17 xe máy: Nạn nhân nam 28 tuổi tiên lượng rất nặng

Ông Hoàng Ngọc Vĩnh cho biết chiều 5.4, ông cùng vợ đến Bệnh viện Tim Hà Nội khám bệnh theo định kỳ hàng tháng. Sau khi khám xong và lên xe ra về, xe ô tô đã xảy ra sự cố khi hai người vừa ngồi lên được 30 giây.

Xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm, tài xế ngao ngán ‘cả ngày nhích được trăm mét’

Đúng như dự báo, lượng xe đến hạn đăng kiểm tăng mạnh từ những ngày đầu tháng 4.2023 sẽ gây quá tải ở các trung tâm đăng kiểm khi giờ đây một số trung tâm đã đóng cửa và một số trung tâm còn hoạt động thì lại trong tình trạng thiếu nhân viên. Theo Cục Đăng kiểm, từ tháng 4.2023, số lượng xe đến hạn kiểm định sẽ tăng cao nhất trong năm. Cụ thể, tại TP.HCM vào tháng 4 có hơn 84.000 xe, tháng 5 có hơn 70.000 xe và tháng 6 cũng có gần 70.000 xe. Trong khi đó, năng lực kiểm định tại TP.HCM hiện chỉ hơn 1.000xe/ngày.

Vì sao Bakhmut lại quan trọng đối với cả Nga và Ukraine?

Gần 8 tháng đã trôi qua nhưng tình hình giao tranh giữa Nga và Ukraine tại thành phố Bakhmut vẫn nóng như ngày đầu, mặc dù chiến thuật tại thành phố này không được phương Tây đánh giá cao. Có điều gì ở Bakhmut mà cả Nga và Ukraine đều quyết tâm giành lấy và bảo vệ như vậy?

Các quân nhân Ukraine hoạt động trong các chiến hào ở tiền tuyến ở vùng Bakhmut REUTERS

