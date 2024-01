Xem nhanh 12h: Trụ trì chùa Từ Đức hoàn tục | Cựu Giám đốc CDC Bình Dương có được bồi thường?

Xem nhanh 12h ngày 13.1.2024 có những tin tức đáng chú ý sau:

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương được miễn trách nhiệm hình sự, có được bồi thường?

Chiều 12.1.2024, TAND thành phố Hà Nội tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và một số địa phương. Ông Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương, là người duy nhất được tòa sơ thẩm miễn trách nhiệm hình sự về tội "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Phán quyết đưa ra đối với ông Danh đang được dư luận ủng hộ, bởi cựu Giám đốc CDC Bình Dương là một trong số ít các quan chức không tư lợi, "không lung lay trước tiền tỉ của Việt Á". Với quyết định tố tụng này, quyền lợi về pháp lý của ông Danh sẽ thay đổi như thế nào? Ông Danh được miễn tội thì có được bồi thường không?

Phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với luật sư để tìm hiểu câu trả lời dưới góc độ pháp lý.

Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Trịnh Văn Chiến

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 35 ngày 11.1.2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2014 đối với ông Trịnh Văn Chiến do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã thi hành kỷ luật Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 992 ngày 3.10.2023 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Một phó công an phường bị đâm tử vong: Nghi phạm từng bị loạn thần

Tối 12.1, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết các đội nghiệp vụ thuộc công an tỉnh này đang điều tra vụ việc đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân (thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế), bị một thanh niên đâm tử vong. Cơ quan công an xác định nghi phạm Nguyễn Tấn Sang (25 tuổi, trú Xuân Hòa, phường Thuỷ Vân, thành phố Huế) từng có biểu hiện loạn thần.

Cụ thể, trước đó vào ngày 9.1, Công an phường Thủy Vân đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, trường học… trên địa bàn với nội dung cảnh giác trước Nguyễn Tấn Sang vì người này có biểu hiện loạn thần.

Phó trưởng công an phường ở Huế bị đâm tử vong- Nghi phạm từng bị loạn thần

Nghi phạm này thường xuyên đứng giữa lòng đường gây ách tắc giao thông, gây rối trên địa bàn. Công an phường Thủy Vân đã cảnh báo cơ quan, đơn vị nâng cao cảnh giác, có các biện pháp phòng ngừa. Đồng thời nhanh chóng báo với cơ quan chức năng khi phát hiện nghi phạm Sang có những hành vi này.

Vào khoảng 18 giờ ngày 12.1, đại úy Trần Duy Hùng tiếp nhận thông tin từ người dân về việc nghi phạm Nguyễn Tấn Sang có hành vi gây rối, nên lập tức đến hiện trường để xử lý vụ việc. Trong lúc làm nhiệm vụ, đại úy Trần Duy Hùng đã bị nghi phạm Nguyễn Tấn Sang dùng dao đâm trọng thương, mất nhiều máu.

Sau khi án mạng xảy ra, đại úy Hùng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế, tuy nhiên do vết thương nặng nên đã tử vong sau đó. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ nghi phạm đâm tử vong phó công an phường.

Bàn giao gói thầu hơn 1.100 tỉ trong dự án cải tạo kênh Tham Lương

Sáng 12.1.2024, UBND quận 12 và quận Gò Vấp (TP.HCM) đã tổ chức lễ bàn giao mặt bằng gói thầu XL-10 cho chủ đầu tư. Đây là gói thầu cuối cùng của dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, có tổng vốn đầu tư 1.175 tỉ đồng.

