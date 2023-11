Xem nhanh 12h: Xét xử vụ ‘gửi con, nhận tro cốt’ | Clip khoe ‘hack LED’ tràn lan trên mạng

Xem nhanh 12h ngày 25.11.2023 có những tin tức đáng chú ý sau:

Xét xử vụ án “gửi con, bất ngờ nhận tro cốt”

Sau gần 2 năm kể từ khi xảy ra vụ án gửi con chữa bệnh tự kỷ nhưng bất ngờ nhận lại tro cốt từng gây chấn động dư luận, Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc (tại tỉnh Lâm Đồng) đã đưa vụ án ra xét xử. Hai bị cáo trong vụ án này là Lê Minh Quang (46 tuổi, ngụ tại thành phố Đà Lạt) và Cao Thị Thu Bích (40 tuổi, ngụ tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Trong phần nghị án, do cần có thêm thời gian để xem xét, làm rõ những tranh luận của các luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại và các bị cáo, Hội đồng xét xử đã quyết định tiếp tục kéo dài phần nghị án, dự kiến đến ngày 27.11 sẽ tuyên án.

Clip khoe “hack LED” tràn lan trên TikTok

Bên cạnh những tin bài mà Báo Thanh Niên đã đưa về các bảng điện tử ở trường học, cổng chào xuất hiện dòng chữ lạ thì những ngày qua, tình trạng này cũng rộ lên ở một số tỉnh thành trên cả nước.

Các đối tượng tấn công qua kết nối Wi-Fi để chiếm quyền sửa nội dung trên các bảng LED điện tử ở trường học, cổng chào địa phương... Những đối tượng đứng sau hành vi này thường thay đổi nội dung không phù hợp hoặc khoe khoang tên tuổi bản thân, gây ảnh hưởng cho cộng đồng cũng như các đơn vị sở hữu, quản lý bảng LED.

Theo đại diện Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), trên các nền tảng mạng xã hội có chia sẻ cách thức thực hiện hành vi này nên nhiều người học và làm theo, gây ra tình trạng nhiều nơi trên cả nước đều xuất hiện hiện tượng nêu trên.

Khi tìm kiếm với từ khóa "hack LED trường học" hoặc "hack LED", có hàng chục triệu kết quả trả về liên quan đến hành vi này, trong đó chứa nhiều bài đăng "giật tít" hướng dẫn cách thực hiện.

Đà Lạt đề nghị hủy kết quả trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ

Thời gian qua dư luận xôn xao khi ông Đoàn Hải Hà (ngụ quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) trúng đấu thuê nhà hàng Thủy Tạ ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, với giá cao gần gấp 5 lần giá khởi điểm, lên đến hơn 15,1 tỉ đồng/năm, phải đóng tiền thuê một lần trong 10 năm là hơn 151 tỉ đồng. Tuy nhiên, vì không được đổi tên nhà hàng như mong muốn, ông Đoàn Hải Hà đã từ chối kết quả, từ chối nộp tiền.

Liên quan đến vấn đề này, trong hôm qua (24.11), thông tin từ UBND thành phố Đà Lạt cho biết đơn vị vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê nhà gắn liền với thuê quyền sử dụng đất 10 năm đối với nhà hàng Thủy Tạ.

WHO thông tin về bệnh hô hấp tại Trung Quốc

Ngày 24.11, thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết phía Trung Quốc đã có báo cáo về sự gia tăng ca bệnh hô hấp tại nước này trong thời gian gần đây.

Cụ thể, từ giữa tháng 10, WHO đã theo dõi dữ liệu từ các hệ thống giám sát của Trung Quốc cho thấy sự gia tăng bệnh hô hấp ở trẻ em tại miền bắc Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo ngày 13.11, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã báo cáo về sự gia tăng tỉ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp trên toàn quốc, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em. Sự gia tăng này là do việc dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến Covid-19 và thời tiết lạnh cũng như do các mầm bệnh đã biết đang lưu hành như cúm, Mycoplasma pneumoniae, vi rút hợp bào hô hấp (RSV), trong đó, viêm phổi do Mycoplasma và RSV được biết là ảnh hưởng đến trẻ em nhiều hơn người lớn.

