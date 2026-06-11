Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Dùng điện thoại sau 4 phút làm đề văn tốt nghiệp THPT, thí sinh bị đình chỉ

Chiều 11.6, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong lúc thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, có một thí sinh vi phạm quy chế thi.

Cụ thể, thí sinh này dự thi tại điểm thi Trường THPT Tân Quới (xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long). Sau 4 phút tính giờ thi môn ngữ văn, giám thị phát hiện 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi nên đã thực hiện đình chỉ thi theo quy định.

Sự việc được các giám thị phát hiện và lập biên bản đình chỉ thi đối với thí sinh này, đồng thời báo cáo để xử lý theo quy định.

Xem nhanh 20h ngày 11.6: Thí sinh dùng điện thoại ở Vĩnh Long bị đình chỉ thi; đề văn 'bẫy' học sinh ở đâu?

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, trong môn thi ngữ văn có 36.089 thí sinh dự thi, vắng 149 thí sinh, đạt 99,59%. Trong đó, có 2 thí sinh bị tai nạn được bố trí thi ở phòng thi dự phòng; 1 thí sinh vi phạm quy chế thi...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Vĩnh Long có hơn 36.500 thí sinh (hơn 35.200 học sinh lớp 12 và hơn 1.200 thí sinh tự do) đăng ký dự thi tại 91 điểm thi ( 25 điểm thi dự phòng) và hơn 1.600 phòng thi cùng hơn 5.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi.

Từ 'Steve Jobs Việt Nam' đến 'Những chiếc lá': Đề thi văn THPT 2026 bẫy học sinh ở chỗ nào?

Tại TP.HCM, ngay sau khi kết thúc giờ làm bài, đề thi năm nay đã nhận được những đánh giá, phân tích chuyên sâu từ các giáo viên bậc trung học phổ thông. Nhận định về câu Nghị luận văn học với tác phẩm "Những chiếc lá" của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, các giáo viên tại Trường THPT Vĩnh Viễn cho rằng đây là một đề thi hay, mang tính cách tân nhưng sở hữu độ phân hóa rất cao.

Đây cũng là lần đầu tiên học sinh bước vào kỳ thi lớn với yêu cầu phân tích, cảm nhận một tác phẩm văn học hoàn chỉnh (thay vì các đoạn trích như trước đây). Đây được xem là một bước tiến đáng ghi nhận trong đổi mới kiểm tra, đánh giá.

Từ trung tâm lắp ráp đến sản xuất thông minh: Cơ hội mới của Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Bên lề Computex 2026, phóng viên Thanh Niên có cuộc trao đổi với ông Craig McDonnell, Giám đốc Điều hành Khối Ngành công nghiệp của ABB Robotics, về tương lai của AI Robotics trong ngành điện tử cũng như vị thế của Việt Nam trong làn sóng sản xuất thông minh đang hình thành trên toàn cầu.

Theo ông McDonnell, ngành điện tử toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều áp lực cùng lúc, từ nhu cầu thị trường tăng nhanh, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng cho đến tốc độ đổi mới sản phẩm ngày càng cao.

Từ trung tâm lắp ráp đến sản xuất thông minh: Cơ hội mới của Việt Nam trong kỷ nguyên AI

"Điều chúng tôi đang chứng kiến là sự hội tụ của nhiều xu hướng cùng lúc. Thị trường điện tử đang mở rộng rất nhanh. Không còn chỉ là câu chuyện của điện tử tiêu dùng nữa mà còn là câu chuyện của hạ tầng tính toán phục vụ AI", ông McDonnell nói.

Theo ABB Robotics, sự bùng nổ của AI đang kéo theo nhu cầu rất lớn đối với máy chủ AI, trung tâm dữ liệu, thiết bị mạng và các linh kiện điện tử liên quan. Điều đó khiến vòng đời sản phẩm ngày càng ngắn lại.

"5 năm trước, các nhà sản xuất có thể thay đổi một nền tảng sản phẩm điện tử sau mỗi 3 - 5 năm. Ngày nay, chu kỳ đó chỉ còn khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi. Điều này có nghĩa các nhà sản xuất phải tái cấu hình dây chuyền nhanh hơn, thường xuyên hơn và phải xử lý nhiều biến thể sản phẩm hơn trước đây", ông nói.

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