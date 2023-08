Xem nhanh 20h ngày 24.8: Thảm án chồng đầu độc vợ và 3 con | CSGT bị tố dùng gậy ‘tác động’ vào mặt dân

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 24.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Lời khai ban đầu của nghi phạm dùng khí CO đầu độc vợ và 3 con

Liên quan đến vụ 4 mẹ con chết bất thường ở xã Cam An Nam, H.Cam Lâm (Khánh Hòa), ngày 24.8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết kết quả điều ban đầu xác định Hồ Xuân Hải (52 tuổi, trú thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam) là nghi phạm dùng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ một bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình CO. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến 4 mẹ con tử vong là do ngộ độc khí CO.

PC08 thông tin về vụ nam thanh niên tố CSGT dùng gậy 'tác động vật lý'

Sáng 24.8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) đã mời anh Đ.N.N - người tố CSGT dùng gậy "tác động vật lý" đến làm việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 21.8, anh Đ.N.N (24 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết vừa gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Công an TP.HCM và Phòng PC08 về việc anh bị CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08) dùng gậy "tác động vật lý" thẳng vào mắt kính, khiến anh phải nhập viện mổ gấp.

CSGT thông tin về vụ nam thanh niên tố cảnh sát dùng gậy 'tác động vật lý' Trao đổi với PV, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho hay, theo xác minh ban đầu, lúc 11 giờ 55 phút ngày 13.8.2023, tổ công tác của Đội CSGT Rạch Chiếc có mặt tại trụ điện T72L Xa Lộ Hà Nội, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ xử lý chuyên đề tốc độ theo kế hoạch được phân công. Đến 11 giờ 57 phút, thông qua máy ghi hình tốc độ phát hiện xe máy biển số 63C1-393.xx vi phạm tốc độ (66/60 km/giờ, có hình ảnh kèm theo) thì CSGT ra hiệu lệnh dừng xe theo đúng quy định. Tuy nhiên, người vi phạm đã không chấp hành và tăng ga bỏ chạy, người vi phạm chạy qua hiệu lệnh dừng xe của CSGT thứ nhất và tiếp tục lao vào CSGT thứ hai phía sau để chạy qua chốt kiểm soát xử lý vi phạm tốc độ.



