Xem nhanh 20h ngày 4.5: Tàu SE1 trật bánh ở Huế | Bị khởi tố vì chống đối CSGT đo nồng độ cồn

Tàu SE1 trật bánh khỏi đường ray khi vừa khỏi ga Huế, hành khách hốt hoảng

Trưa 4.5.2023, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đang điều tra nguyên nhân khiến một toa tàu trên tàu SE1 bị trật bánh khỏi đường ray. Theo thông tin ban đầu, lúc 10 giờ 50, tàu SE1 khởi hành từ ga Huế đi vào nam. Sau khi rời ga khoảng 10 phút, đến gác chắn đường Điện Biên Phủ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế thì toa số 6 và 7 bị trật bánh ra khỏi đường ray, nghiêng mạnh khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng ngành đường sắt Thừa Thiên – Huế di chuyển hàng trăm du khách trên chuyến tàu SE1 xuống tàu, đồng thời dùng xe trung chuyển để đưa các hành khách quay trở lại ga Huế.

Riêng toa tàu gặp nạn, hiện Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang khám nghiệm hiện trường, thu thập các thông số kỹ thuật trước khi tàu SE1 gặp sự cố. Sự việc không có thiệt hại nào về người. Đến gần 12 giờ 30 trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khẩn trương khắc phục sự cố.

Chống đối CSGT khi bị đo nồng độ cồn, 2 người bị khởi tố

Ngày 4.5.2023, Cơ quan CSĐT, Công an TX.Phước Long cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Nguyễn Trường Giang, 39 tuổi, ở TX.Phước Long và Điểu Đô, 29 tuổi, ở H.Bù Gai Mập, cùng tỉnh Bình Phước để điều tra về tội “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 11.4, Công an P.Sơn Giang phối hợp với đội CSGT, Công an TX.Phước Long lập chốt đo nồng độ cồn tại P.Sơn Giang, TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước. Trong lúc tổ công tác đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của Vũ Nguyễn Trường Giang thì Giang đã có hành vi chống đối, dùng lời lẽ xúc phạm và tấn công lại lực lượng công an.

Cũng trong tối ngày 11.4 , sau khi đã nhậu say, Điểu Đô chạy xe máy chở theo một người. Khi đến khu vực chốt CSGT đang làm nhiệm vụ thì có 2 cán bộ đội CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Đô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, tông trúng trung úy Nguyễn Hùng Anh, cán bộ đội CSGT, Công an TX.Phước Long khiến xe của Đô ngã ra đường, còn trung úy Nguyễn Hùng Anh bị ngã và trầy xước nhẹ.

Tại cơ quan công an, Giang và Đô đã khai nhận do nhậu say, không làm chủ bản thân, mất kiểm soát hành vi nên đã có những hành vi vi phạm.

Vẽ bậy lên tàu metro: xử lý được tội "hủy hoại tài sản" không?

Một đoàn tàu thuộc tuyến metro số 1 (metro Bến Thành - Suối Tiên) tại khu vực depot Long Bình, TP.Thủ Đức (TP.HCM) lại vừa bị vẽ bậy. Nhiều bạn đọc thắc mắc chẳng lẽ chịu bó tay trước hành động này! Theo pháp luật quy định, việc bôi bẩn vẽ bậy lên công trình công cộng, tài sản nhà nước thì bị xử lý thế nào?

Luật sư Hồ Hữu Hoành từ Công ty Luật Saigonmind nhận định, để xác định hành vi này có thể truy tố trách nhiệm hình sự thì cần căn cứ vào tính chất mức độ hành vi cũng như thiệt hại mà các đối tượng gây ra.

