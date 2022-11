Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 266, NATO-Kyiv tranh cãi vụ nổ tên lửa, tướng Mỹ nói Kyiv khó thắng quân sự

Hãng tin Interfax Ukraine dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay rằng “Nga đã tập kích các cơ sở sản xuất khí đốt và nhà máy tên lửa Yuzhmash”. Hãng tin Reuters thì cho biết còi báo động rền vang và nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại một số khu vực ở Ukraine, trong đó thành phố Dnipro ở miền trung, Odessa ở miền nam và thủ đô Kyiv.

Nga trong những tuần gần đây nhiều lần tập kích vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tháng 11 nói khoảng 40% hạ tầng năng lượng nước này đã bị phá hủy. Mới cách đây 2 ngày, Nga được cho là đã tiến hành đợt tập kích dữ dội nhất kể từ đầu xung đột.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói trong cuộc họp báo ngày 16.11 rằng, một ngày trước đó “Nga đã tập kích toàn bộ lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa hành trình và nhiều vũ khí khác... Nga đã phóng ít nhất 60 tên lửa, thậm chí có thể lên tới 90-100 quả. Đây là đợt không kích lớn chưa từng thấy nhằm vào Ukraine kể từ đầu chiến sự”.

Liên quan đến vụ nổ tên lửa khiến 2 người thiệt mạng tại một ngôi làng ở Ba Lan, gần biên giới Ukraine vào ngày 15.11, Tổng thống Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu khuya 16.11 khăng khăng bác bỏ nhận định tên lửa phòng không Ukraine gây ra vụ việc, và yêu cầu Warsaw cho phép Kyiv tham gia điều tra. Ông Zelensky nói rằng dựa trên báo cáo đáng tin cậy của quân đội Ukraine thì vụ nổ ở Ba Lan là do tên lửa Nga gây ra.





Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó đã phản bác bình luận của Tổng thống Ukraine khi ông trở về Nhà Trắng hôm nay 17.11 sau chuyến công du châu Á. Nhận xét về phát ngôn của Tổng thống Zelensky, ông Biden nói: “Đó không phải bằng chứng”.

Financial Times dẫn lời một nhà ngoại giao của một nước thành viên NATO chỉ trích các phát ngôn từ phía Kyiv bác bỏ trách nhiệm về vụ nổ tên lửa ở Ba Lan. Nguyên văn lời của nhà ngoại giao này, theo Financial Times là: “Chuyện này đang trở nên kỳ cục. Phía Ukraine đang phá hủy lòng tin của chúng tôi. Chẳng ai trách Ukraine cả, thế mà họ lại nói dối công khai. Làm như vậy còn gây thiệt hại nhiều hơn cả tên lửa”. Hiện Phía Ukraine chưa có bình luận gì về thông tin trên tờ Financial Times.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 17.11.2022 của Báo Thanh Niên.