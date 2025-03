Xét xử vụ lừa bán 20 người Việt sang Tam giác vàng

Ngày 24.3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt nhóm bị cáo trong đường dây mua bán người sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (thuộc tỉnh Bò Kẹo, Lào) và lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

4 bị cáo tại phiên xét xử ẢNH: TÂN KỲ

Nhóm bị cáo này gồm: Lê Xuân Thành (36 tuổi) và Lê Anh Tuấn (35 tuổi, cùng ngụ tại xã Kỳ Lợi, TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Triệu Thanh Tuyền (39 tuổi, ngụ tại H.Yên Lập, Phú Thọ) và Bùi Duy Hiếu (31 tuổi, ngụ tại H.Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

Trong đó, Thành bị tuyên phạt 14 năm tù và Tuấn 9 năm tù, cùng về tội mua bán người. Tuyền và Hiếu bị tuyên từ 4 - 6 năm tù, cùng về tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, vào năm 2023, Thành và Tuấn làm nhân viên tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, chuyên phục vụ hoạt động đánh bạc trên Internet.

Cả hai sau đó được ông chủ người Trung Quốc nhờ tìm người đưa sang đặc khu để phục vụ cho các hoạt động gọi điện lừa đảo, đánh bạc. Đổi lại, Thành và Tuấn sẽ được hưởng 2% doanh số những lao động này làm được.

Từ tháng 11.2023 đến tháng 3.2024, Thành và Tuấn trở về quê tìm người, lừa rủ được 20 người xuất cảnh sang vùng Tam giác vàng với lời hứa "việc nhẹ lương cao".

Khi sang đến nơi, các nạn nhân được bàn giao cho ông chủ người Trung Quốc. Những người này bị giữ hộ chiếu, ép buộc hàng ngày phải gọi điện về Việt Nam để lừa đảo, nếu không hợp tác sẽ bị giam lỏng, đánh đập hoặc phải gọi điện về cho người thân nộp hơn 100 triệu đồng để "chuộc thân".

Riêng bị cáo Tuyền và Hiếu thì mở quán ăn gần vùng Tam giác vàng, sống như vợ chồng. Tháng 4.2024, cả hai nhận hơn 280 triệu đồng của 19 nạn nhân người Việt, hứa giúp họ bỏ trốn khỏi Đặc khu kinh tế Tam giác vàng. Tuy nhiên, Tuyền và Hiếu đã không thực hiện được và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại để trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Cuối tháng 5.2024, nhận được cầu cứu từ người nhà các nạn nhân, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Lào đã đột kích vào Đặc khu Tam giác vàng, bắt Thành cùng 3 bị cáo nêu trên. Cơ quan chức năng cũng kịp thời giải cứu hàng chục người Việt Nam đang bị giam lỏng tại đây, đưa trở về nước an toàn.