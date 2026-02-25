'Xóm phông bạt' - phía sau lớp vỏ hào nhoáng

Châu (NSND Mỹ Uyên) là hình ảnh điển hình của mẫu người trẻ bị cuốn vào vòng xoáy "phông bạt". Với cô, tiền bạc là thước đo duy nhất để nhận về sự tôn trọng. Để bảo vệ sĩ diện trước gia đình bạn trai, Châu sẵn sàng khoác lên mình và mẹ mình những lớp vỏ không vừa vặn: một gia thế trí thức và nhân hậu giả tạo. Cô khinh rẻ 3 đứa trẻ lang thang được mẹ nhận nuôi, coi chúng là kẻ ăn bám, mà không biết rằng đó chính là những người đã kề cận, chăm sóc bà trong những ngày cô mải miết chạy theo tham vọng.

NSND Mỹ Uyên và Sỹ Toàn trong vở Xóm phông bạt ẢNH: H.K

Kịch tính vỡ òa khi sự thật bị bóc trần. Khi chiếc mặt nạ rơi xuống, Châu rơi vào khoảng không vô định. Cao trào của vở diễn nằm ở tiếng thét xé lòng của Mỹ Uyên - một âm thanh cô độc, chứa đựng sự đổ vỡ của kẻ tôn thờ vật chất nhưng lại trắng tay về cảm xúc, tạo nên sự thấu cảm sâu sắc nơi khán giả.

Xóm phông bạt mang đến những ý nghĩa thấm thía về lẽ sống: Chỉ khi dám đối diện với con người thật, ta mới tìm thấy lối về.