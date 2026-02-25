Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Xóm phông bạt' - phía sau lớp vỏ hào nhoáng

Tạ Anh Vũ
Tạ Anh Vũ
25/02/2026 07:28 GMT+7

Vở Xóm phông bạt (tác giả Thiên Lương - Madame Uyên, đạo diễn Vũ Trần) của sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần (TP.HCM) mang đến không khí nhẹ nhàng, hóm hỉnh nhưng đầy suy ngẫm về lối sống thực dụng và sự lên ngôi của những giá trị ảo.

Châu (NSND Mỹ Uyên) là hình ảnh điển hình của mẫu người trẻ bị cuốn vào vòng xoáy "phông bạt". Với cô, tiền bạc là thước đo duy nhất để nhận về sự tôn trọng. Để bảo vệ sĩ diện trước gia đình bạn trai, Châu sẵn sàng khoác lên mình và mẹ mình những lớp vỏ không vừa vặn: một gia thế trí thức và nhân hậu giả tạo. Cô khinh rẻ 3 đứa trẻ lang thang được mẹ nhận nuôi, coi chúng là kẻ ăn bám, mà không biết rằng đó chính là những người đã kề cận, chăm sóc bà trong những ngày cô mải miết chạy theo tham vọng.

'Xóm phông bạt' - phía sau lớp vỏ hào nhoáng- Ảnh 1.

NSND Mỹ Uyên và Sỹ Toàn trong vở Xóm phông bạt

ẢNH: H.K

Kịch tính vỡ òa khi sự thật bị bóc trần. Khi chiếc mặt nạ rơi xuống, Châu rơi vào khoảng không vô định. Cao trào của vở diễn nằm ở tiếng thét xé lòng của Mỹ Uyên - một âm thanh cô độc, chứa đựng sự đổ vỡ của kẻ tôn thờ vật chất nhưng lại trắng tay về cảm xúc, tạo nên sự thấu cảm sâu sắc nơi khán giả.

Xóm phông bạt mang đến những ý nghĩa thấm thía về lẽ sống: Chỉ khi dám đối diện với con người thật, ta mới tìm thấy lối về.

Kịch tết vẫn tưng bừng

Kịch tết vẫn tưng bừng

Năm nay, sân khấu kịch tết vẫn hoạt động tốt, tưng bừng với lượng khán giả khả quan. Có nhiều vở đã gây ấn tượng rất sâu sắc hoặc thú vị trong lòng khán giả.

Nhạc kịch của sân khấu Quốc Thảo với nhiều cú lật bất ngờ

Những câu chuyện tình yêu của sân khấu kịch cà phê mới

