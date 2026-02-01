Xuân nơi tuyến đầu: Những việc làm khiến ai cũng tự hào

Sáng 31.1, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, tham dự chuỗi các sự kiện trong Chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" tại xã Lộc Thạnh (Đồng Nai).

Tham gia chương trình còn có đại diện Tỉnh đoàn Đồng Nai, Đoàn thanh niên Tập đoàn Cao su VN; Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai…

Tại khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, anh Nguyễn Minh Triết tham gia triển khai công trình "Lũy tre biên giới", trồng khoảng 11.000 cây tre giống trên diện tích 10 ha dọc biên giới khu vực tỉnh Đồng Nai (địa phận Bình Phước cũ).

Công trình "Lũy tre biên giới" nhằm tăng độ che phủ, chống xói mòn, cải thiện môi trường, tạo nguồn thu nhập từ măng tre cho người dân và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Tham dự chương trình "Thắp sáng đường quê" anh Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khánh thành 30 trụ, hệ thống đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường gần 2 km có gắn cờ Tổ quốc tại khu dân cư văn hóa ấp Thạnh Phú (xã Lộc Thạnh).

Chương trình "Thắp sáng đường quê" nhằm chung tay đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại và an toàn hơn. Tổng giá trị chương trình "Thắp sáng đường quê" và công trình "Lũy tre biên giới" khoảng 850 triệu đồng…

Cùng ngày, Đảng ủy P.Bình Dương (TP.HCM) cũng tổ chức đoàn công tác đến xã Lộc Thạnh và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tặng 100 phần quà tết; 11 suất học bổng cho trẻ mồ côi…

Anh Nguyễn Minh Triết tham gia trồng tre tại biên giới khu vực tỉnh Đồng Nai (địa phận Bình Phước cũ) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà tết người dân vùng biên xã Lộc Thạnh ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đoàn công tác chúc tết chỉ huy, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nằm trong chuỗi các sự kiện, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã đến chúc tết Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và tặng quà cho người dân vùng biên giới.

Theo đó, T.Ư Đoàn phối hợp với Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico VN trao tặng 50 phần quà tết cho người dân hoàn cảnh khó khăn trị giá 50 triệu đồng và 20 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng cho các em học sinh; phối hợp Công ty TNHH Amway VN tặng quà tết Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư trị giá hơn 20 triệu đồng. Đoàn thanh niên Tập đoàn Cao su VN trao tặng 20 xe đạp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập với tổng giá trị 40 triệu đồng…

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của tuổi trẻ và cộng đồng xã hội trong việc chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên giới, đặc biệt là những gia đình và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời động viên, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương, biển đảo của Tổ quốc.

Tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đại tá Phạm Văn Đảng, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai, đã thông tin về tình hình chuẩn bị đón tết, sẵn sàng chiến đấu của chỉ huy, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Thăm và viếng bia tưởng niệm 35 liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới, anh Nguyễn Minh Triết cho biết Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư là đơn vị có bề dày truyền thống, giữ vững từng cột mốc, đường biên của Tổ quốc.

"Đây cũng là cơ hội của thế hệ trẻ đến thăm, học tập truyền thống, lịch sử, rèn luyện, thực hiện các nhiệm vụ an ninh quốc phòng nơi biên giới, hải đảo. Chúng tôi rất tự hào khi Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Dịp này, anh Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng quan tâm đặc biệt đến thanh niên vùng biên giới, thanh niên quân đội và thanh niên nhập ngũ, xuất ngũ về địa phương trên mọi mặt công tác.

"Tôi cũng mong các đồng chí đã quan tâm rồi thì quan tâm đặc biệt hơn nữa đối với thế hệ trẻ trong quân ngũ cũng như ở địa phương; đồng thời tạo điều kiện, huấn luyện, rèn luyện thật tốt cho thanh niên mới nhập ngũ và giúp đỡ thanh niên xuất ngũ ở địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân", anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ.