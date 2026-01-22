Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thể thao

Xuân Son, Văn Hậu trở lại: Đội tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất tái đấu Malaysia

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
22/01/2026 17:10 GMT+7

Sự trở lại của Xuân Son và Đoàn Văn Hậu cùng khả năng bổ sung thêm các gương mặt trẻ giúp đội tuyển Việt Nam có lực lượng gần như mạnh nhất khi tái đấu đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 tới.

Ở khía cạnh lực lượng, tiền đạo Xuân Son đã hồi phục chấn thương và nếu không có gì bất ngờ, gần như chắc chắn sẽ ra sân trong trận tái đấu đội tuyển Malaysia. Sự trở lại của Xuân Son được xem là yếu tố mang lại sự an tâm lớn cho hàng công của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, tại AFF Cup 2024, phong độ bùng nổ của tiền đạo này đã góp phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch.

Bên cạnh đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng được kỳ vọng sẽ sớm trở lại đội tuyển quốc gia. Kể từ tháng 12.2025, cầu thủ này đã thi đấu trở lại trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Với kinh nghiệm và khả năng lên công về thủ, Đoàn Văn Hậu được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Một gương mặt mới có khả năng được gọi lên đội tuyển Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên. Sau khi trở thành công dân Việt Nam vào cuối tháng 10, cầu thủ này bày tỏ sự háo hức trong việc khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ở đợt tập trung trước dịp FIFA Days tháng 11, Đỗ Hoàng Hên không có tên do chưa nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), cầu thủ này chỉ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam từ đầu năm 2026.

Ngoài ra, các cầu thủ đội tuyển U.23 Việt Nam vừa thi đấu ấn tượng tại SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026 cũng có thể được trao cơ hội. Những cái tên như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Lý Đức hay thủ thành Trung Kiên đều đã từng được gọi tập trung cùng đội tuyển Việt Nam và được xem là những phương án kế cận giàu tiềm năng.

