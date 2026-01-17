Thực hư chuyện U.23 Việt Nam được AFC thưởng hàng trăm tỉ đồng nếu vô địch châu Á: Điều lệ nói khác…

Không đặt nặng yếu tố tài chính ở giải trẻ

Có thông tin cho rằng, AFC sẽ thưởng cực lớn cho các đội giành vị trí cao tại giải U.23 châu Á. Nếu U.23 Việt Nam vô địch U.23 châu Á 2026, sẽ được AFC thưởng 6 triệu USD (khoảng 160 tỉ đồng). Thực hư thế nào?

Theo điều lệ chính thức của VCK U.23 châu Á 2026 do AFC ban hành, giải đấu này không có quy định về tiền thưởng cho các đội vô địch, á quân hay các đội đạt thành tích cao. Trong toàn bộ hệ thống điều khoản, AFC chỉ đề cập đến cúp, huy chương và các giải thưởng mang tính chuyên môn, hoàn toàn không có nội dung nào liên quan đến quỹ tiền thưởng hay phân chia tài chính theo thứ hạng.

Cụ thể, điều lệ quy định đội vô địch chỉ được trao cúp lưu niệm (bản sao) để sở hữu lâu dài, cùng với 43 huy chương vàng. Các đội á quân và hạng ba cũng nhận số lượng huy chương tương ứng. Bên cạnh đó, AFC trao các danh hiệu cá nhân như: Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất và giải Fair-play, nhưng không đi kèm bất kỳ khoản tiền thưởng nào.

U.23 Việt Nam đã và đang nhận được các khoản thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ẢNH: TED TRẦN

Thay vì thưởng tiền, AFC lựa chọn hình thức hỗ trợ hậu cần trực tiếp cho các đội tham dự, đặc biệt tại VCK. Theo điều lệ, các đội U.23 chỉ phải tự chi trả chi phí di chuyển quốc tế và nội địa đến địa điểm thi đấu trận đầu tiên, cũng như chi phí rời giải sau trận cuối cùng. Toàn bộ các sắp xếp hậu cần còn lại trong thời gian diễn ra VCK - bao gồm ăn ở, di chuyển nội địa, sân bãi và các điều kiện tổ chức - sẽ do Ban Tổng thư ký AFC phối hợp với liên đoàn chủ nhà cung cấp theo các thỏa thuận hậu cần và danh mục yêu cầu cụ thể.

Ở vòng loại, cơ chế tương tự cũng được áp dụng. Đội khách tự chi trả chi phí đi lại đến địa điểm thi đấu, trong khi liên đoàn chủ nhà chịu trách nhiệm các sắp xếp hậu cần khác theo hướng dẫn của AFC. Cách làm này nhằm bảo đảm sự công bằng giữa các đội, giảm gánh nặng tài chính trực tiếp, đồng thời giữ đúng tính chất phát triển của một giải đấu trẻ.

Việc không trao tiền thưởng cho các đội tại VCK U.23 châu Á phản ánh rõ định hướng của AFC: đây là sân chơi mang tính phát triển, tập trung vào đào tạo, cọ xát và chuẩn bị lực lượng cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai, thay vì đặt nặng yếu tố tài chính. Với các đội U.23, giá trị lớn nhất của giải đấu nằm ở cơ hội thi đấu đỉnh cao, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định vị thế ở cấp độ châu lục, hơn là những khoản thưởng bằng tiền.

Điều lệ của AFC về các giải đấu trẻ có cách tiếp cận tương đồng với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), khi không đặt nặng cơ chế tiền thưởng theo thành tích. Thực tế, tại giải U.23 Đông Nam Á năm 2025, dù U.23 Việt Nam xuất sắc giành chức vô địch, đội cũng không nhận tiền thưởng trực tiếp từ AFF.

Tuy nhiên, hầu như tất cả các liên đoàn cũng như chính phủ/chính quyền các quốc gia và vùng lãnh thổ đều có các khoản thưởng dành cho các đội có thành tích tốt ở giải châu lục. Đến thời điểm này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng tổng cộng 3,1 tỉ đồng cho U.23 Việt Nam.

Trong đó, chiến thắng trước U.23 Jordan được thưởng 500 triệu đồng, trận thắng U.23 Kyrgyzstan nhận 600 triệu đồng, việc vượt qua và loại chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út được thưởng 800 triệu đồng, còn chiến thắng kịch tính trước U.23 UAE ở tứ kết mang về 1,2 tỉ đồng. Khoản thưởng này được xem là sự khích lệ kịp thời, tiếp thêm động lực để U.23 Việt Nam tự tin hướng tới những cột mốc cao hơn tại VCK U.23 châu Á 2026.

Nếu vi phạm điều lệ U.23 châu Á, mức phạt sẽ rất nặng

Điều lệ cũng nhấn mạnh rằng mọi khoản thanh toán tài chính do AFC thực hiện đều phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, quy định quốc tế và các chế tài liên quan. Điều lệ U.23 châu Á cũng quy định hệ thống xử phạt tài chính rất nghiêm khắc đối với các liên đoàn thành viên nếu vi phạm nghĩa vụ tham dự và tổ chức.

Cụ thể, một đội không tham gia đầy đủ các hoạt động chính thức như họp báo, họp kỹ thuật, sự kiện truyền thông theo yêu cầu của AFC có thể bị phạt tối thiểu 5.000 USD. Trường hợp liên đoàn chủ nhà không bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất y tế hoặc phòng kiểm tra doping, mức phạt có thể dao động từ 10.000 USD đến 40.000 USD, tùy mức độ vi phạm.

Các đội đến tham dự VCK sẽ được liên đoàn chủ nhà sắp xếp, hỗ trợ hậu cần ẢNH: AFC

Đặc biệt, các hành vi rút lui khỏi giải đấu bị xử phạt rất nặng. Nếu một đội rút lui khỏi vòng loại trước khi giải khởi tranh, mức phạt tối thiểu là 10.000 USD (nếu thông báo sớm từ 30 ngày trở lên) và 20.000 USD nếu thông báo muộn. Việc rút lui sau khi vòng loại đã bắt đầu sẽ bị phạt ít nhất 50.000 USD.

Ở VCK, mức phạt còn cao hơn: 25.000 đến 40.000 USD nếu rút lui trước ngày khai mạc và tối thiểu 75.000 USD nếu rút lui sau khi giải đã khởi tranh. Ngoài ra, đội vi phạm còn có thể bị cấm tham dự kỳ U.23 châu Á tiếp theo, buộc hoàn trả toàn bộ khoản hỗ trợ tài chính đã nhận, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho AFC và các bên liên quan theo quyết định của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC.

Cụ thể, một đội không tham gia đầy đủ các hoạt động chính thức như họp báo, họp kỹ thuật, sự kiện truyền thông theo yêu cầu của AFC có thể bị phạt tối thiểu 5.000 USD. Trường hợp liên đoàn chủ nhà không bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất y tế hoặc phòng kiểm tra doping, mức phạt có thể dao động từ 10.000 USD đến 40.000 USD, tùy mức độ vi phạm.







