Xung đột kéo dài, xã hội Ukraine càng thêm chia rẽ

Trong bối cảnh các quan chức Ukraine chịu áp lực phải chấp nhận một kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt chiến sự với Nga, nghĩa trang này ở thành phố phía tây Lviv đang được lấp đầy bởi những người lính tử trận.

Phó Thị trưởng Yevhen Boiko cho biết chỉ còn lại một số ít chỗ trống khi thương vong ngày càng tăng sau gần 4 năm xung đột. Ông cho biết các quan chức đang tìm cách đặt một nghĩa trang mới lớn hơn bên ngoài thành phố để giải quyết vấn đề này.

Hôm 28.11, Điện Kremlin cho biết Nga đã nhận được tài liệu mà Mỹ và Ukraine gọi là “khuôn khổ hòa bình được cập nhật và hoàn thiện” để chấm dứt chiến sự, và cho biết nó sẽ được thảo luận vào tuần tới.

Các quân nhân Ukraine trong lễ tang của người đồng đội vừa thiệt mạng sau các cuộc giao tranh với quân đội Nga, tại nghĩa trang Lychakiv ở Lviv (Ukraine), ngày 27.11.2025 ẢNH: REUTERS

Động thái này diễn ra sau các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ, châu Âu và Ukraine, những người đang cố gắng phản đối một thỏa thuận sẽ buộc Kyiv phải nhượng bộ lãnh thổ. Chẳng hạn như từ bỏ một khu vực phía đông mà Ukraine hiện còn kiểm soát một phần, nhưng lực lượng Nga vẫn đang tiến quân chậm mà chắc.

Nhiều người mẹ, như bà Olya Kachmaryk, người đã mất con trai trên chiến trường, muốn các quan chức chấp nhận thỏa thuận và chấm dứt xung đột.

“Bằng cách nào đó, tất cả phải dừng lại”.

“Bởi vì họ càng tiến xa, họ càng muốn nhiều hơn. Vì vậy, các nhà lãnh đạo của chúng ta bằng cách nào đó phải chấp nhận. Tôi hiểu rằng con trai tôi đã chiến đấu ở đó vì vùng đất đó và đã chết, và giờ họ chỉ muốn nhượng bộ. Nhưng rất nhiều thanh niên đang chết, vô ích, vô nghĩa”.

Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò gần đây của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv, một phần lớn dân số nước này vẫn phản đối việc nhượng bộ lãnh thổ, bất chấp số người thiệt mạng trong chiến sự lên tới hàng chục ngàn.

Trong một bài phát biểu tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo rằng Ukraine đang phải đối mặt với thời điểm khó khăn nhất từ trước đến nay, khẳng định ông sẽ không phản bội lợi ích của đất nước bằng cách ký một thỏa thuận xấu.