Sức khỏe

Yêu cầu Shopee ngừng ngay kinh doanh sản phẩm 'Giảm cân 12 kg Minami giảm mỡ bụng'

Liên Châu
12/11/2025 20:26 GMT+7

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Công ty TNHH Shopee, yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm 'Giảm cân 12 kg Minami giảm mỡ bụng'.

Chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm

Cục An toàn thực phẩm cho biết, qua công tác hậu kiểm đã phát hiện sản phẩm "Giảm cân 12 kg Minami giảm mỡ bụng" đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn Shopee.

Cục An toàn thực phẩm không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12.7.2024 cho sản phẩm này.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng bán sản phẩm Giảm cân không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Cục An toàn thực phẩm không cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12.7.2024 cho sản phẩm "Giảm cân 12 kg Minami"

ẢNH: VFA.GOV.VN

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh, việc kinh doanh thực phẩm chức năng phải tuân thủ nghiêm ngặt luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng kinh doanh và gỡ bỏ ngay lập tức thông tin về sản phẩm "Giảm cân 12 kg Minami giảm mỡ bụng" nêu trên; khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng.

Chỉ được kinh doanh các sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo đúng quy định; báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 17.11.2025.

Cục An toàn thực phẩm cũng nhắc nhở Shopee nghiêm túc thực hiện các công văn trước đó đã được cục ban hành trong các năm 2024 và 2025 liên quan đến quản lý thực phẩm chức năng trên sàn giao dịch điện tử.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm "Giảm cân 12 kg Minami giảm mỡ bụng" và báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm.

Cùng với công văn gửi Shopee, Cục An toàn thực phẩm cũng đã chuyển thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước khác để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Trong đó, tại công văn gửi Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Cục An toàn thực phẩm cho biết không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12.7.2024 cho sản phẩm "Giảm cân 12 kg Minami giảm mỡ bụng".

Cục An toàn thực phẩm cũng đã có công văn đề nghị Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) tiếp tục thông báo cho sàn thương mại điện tử, các gian hàng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử (Shopee) yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm nêu trên, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

