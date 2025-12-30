Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Yếu tố then chốt để thực hiện trung học nghề

Yến Thi
Yến Thi
30/12/2025 06:06 GMT+7

Một chương trình trung học nghề muốn đi đường dài không thể thiếu các điều kiện bảo đảm chất lượng tối thiểu.

Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, cơ sở đào tạo phải chứng minh 4 đủ: đủ người dạy đạt chuẩn kép (sư phạm và năng lực nghề); đủ nơi học thực hành với xưởng - thiết bị đạt chuẩn và vật tư tiêu hao để học sinh (HS) làm thật; đủ điều kiện an toàn và pháp lý, đặc biệt khi học tại doanh nghiệp; và đủ cơ chế đánh giá đầu ra với sự tham gia của doanh nghiệp.

PGS-TS Đỗ Văn Dũng cho rằng việc tổ chức trung học nghề (THN) cần được triển khai từng bước, có lộ trình rõ ràng. "Cần thí điểm ở những địa phương có sẵn cơ sở giáo dục nghề nghiệp mạnh, sau đó theo dõi, điều chỉnh và mở rộng đồng bộ từ 2026 - 2030, tránh áp dụng máy móc", ông Dũng đề xuất.

Chương trình nên kết hợp khoảng 50 - 60% nội dung văn hóa cốt lõi với 40 - 50% kỹ năng nghề thực hành, tập trung vào chuẩn đầu ra gắn với thị trường lao động, thời gian đào tạo 3 năm, có kỳ đánh giá cuối khóa nghiêm túc để cấp bằng. HS tốt nghiệp nhận bằng THN, có thể đi làm ngay hoặc liên thông CĐ/ĐH.

Yếu tố then chốt để thực hiện trung học nghề hiệu quả và bền vững - Ảnh 1.

Người học có bằng tốt nghiệp trung học nghề được học lên các trình độ cao hơn

ẢNH: YẾN THI

Giáo viên THN cần đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn, vừa có trình độ sư phạm, vừa có kinh nghiệm thực tế trong doanh nghiệp ít nhất 5 năm. Công tác bồi dưỡng, cập nhật công nghệ cần được tổ chức định kỳ. Cơ sở vật chất cũng phải được đầu tư tương xứng, ưu tiên các trường chuyển đổi từ trung cấp nghề, có liên kết doanh nghiệp để chia sẻ thiết bị và không gian thực hành.

Song song với bảo đảm chất lượng, việc thay đổi nhận thức xã hội về THN được xem là cuộc chiến dài hơi. Theo thạc sĩ Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội GDNN TP.HCM, để phụ huynh và HS xem THN là "lựa chọn thông minh, chính thức" cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, cần định vị THN như giáo dục phổ thông chuyên nghề, là sự lựa chọn chủ động dựa trên thế mạnh cá nhân, chứ không phải là lối rẽ thứ hai. Các trường cần công khai, minh bạch dữ liệu đầu ra: tỷ lệ có việc làm, mức lương khởi điểm, các dự án HS tham gia, với sự cam kết của doanh nghiệp.

TS Vinh cho rằng khi xã hội nhìn thấy THN đào tạo nghiêm túc, có việc làm, có lộ trình học tiếp rõ ràng, thì định kiến hạng hai sẽ không còn nữa.


Tin liên quan

Trung học nghề: Hướng đi mới cho học sinh lớp 9 từ 2026, lộ trình ra sao?

Trung học nghề: Hướng đi mới cho học sinh lớp 9 từ 2026, lộ trình ra sao?

Từ năm 2026, cùng với THPT, học sinh tốt nghiệp THCS sẽ có thêm một lựa chọn chính thức là trung học nghề, mô hình đào tạo được thiết kế song song, bình đẳng và có giá trị pháp lý tương đương.

Tên trường trung học nghề không được dùng 'phổ thông', 'cơ sở' để tránh hiểu nhầm

79% dân số Việt Nam dùng internet nhưng thiếu nhân lực số chuyên sâu

Khám phá thêm chủ đề

trung học nghề bằng tốt nghiệp lộ trình học tập kết nối doanh nghiệp chất lượng đào tạo Luật Giáo dục nghề nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận