1 triệu người có thể bị tước quy chế tạm trú tại Mỹ

Theo 1 trong 2 phán quyết trên, Tối cao Pháp viện chấp nhận đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump tiến tới chấm dứt Quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS) cho hàng trăm ngàn người Haiti và Syria đang cư trú hợp pháp tại Mỹ. Quyết định trên khiến những người Haiti và Syria đang được hưởng TPS đối mặt nguy cơ bị trục xuất, thậm chí trong lúc họ đang trong quá trình chờ kết quả xin các diện nhập cư khác.

Một cuộc biểu tình đòi duy trì Quy chế Bảo vệ Tạm thời tại Mỹ ảnh: reuters

Phán quyết được cho sẽ gây ra tác động đáng kể cho nền kinh tế. Kết quả phân tích của FWD.us, tổ chức vận động chính sách về nhập cư cho người Haiti, cho thấy cộng đồng này đang đóng góp khoảng 5,9 tỉ USD cho kinh tế Mỹ, chưa kể 1,9 tỉ USD tiền thuế các loại.

Phán quyết còn lại được cho làm thay đổi căn bản hệ thống tị nạn của Mỹ, Tòa Tối cao cũng bật đèn xanh cho Nhà Trắng từ chối người tị nạn trước khi họ đặt chân lên nước này theo đường biên giới Mỹ - Mexico. Đây là chính sách cho phép các đặc vụ liên bang từ chối người xin tị nạn ở biên giới, khiến họ không thể trải qua quy trình kiểm tra chính thức vốn là bước đầu tiên trong quy trình xét duyệt có thể dẫn đến khả năng được tị nạn ở Mỹ.