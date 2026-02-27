Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
10 nữ cầu thủ đáng xem nhất tại giải châu Á, bất ngờ gọi tên Bích Thùy

Giang Lao
Giang Lao
27/02/2026 10:34 GMT+7

ESPN Asia công bố 10 nữ cầu thủ đáng xem nhất tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Women's Asian Cup) sắp diễn ra ở Úc từ ngày 1 đến 21.3 tranh vé dự World Cup 2027, với cầu thủ Bích Thùy có tên trong danh sách.

Bích Thùy - nhạc trưởng đích thực của đội tuyển nữ Việt Nam

Nhà báo Gabriel Tan viết trên ESPN Asia: "Đội tuyển nữ Việt Nam không hề yếu tại các giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Asian Cup), minh chứng là vị trí thứ 6 và lọt vào tứ kết các kỳ giải năm 2014 và 2022, sau khi 6 lần liên tiếp không vượt qua vòng bảng trước đó. 

Một yếu tố quan trọng đằng sau sự trỗi dậy của "Những nữ chiến binh sao vàng" (biệt danh của đội tuyển nữ Việt Nam) là sự hiện diện của hai tiền đạo đáng gờm Huỳnh Như và Phạm Hải Yến, những người đã cùng nhau ghi được tổng cộng đến 123 bàn thắng ở các giải đấu quốc tế".

10 nữ cầu thủ đáng xem nhất tại giải châu Á, bất ngờ gọi tên Bích Thùy- Ảnh 1.

Bích Thùy, xứng đáng nhạc trưởng đích thực của đội tuyển nữ Việt Nam

Ảnh: VFF

"Tuy nhiên, triển vọng của đội tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup lần này rất có thể không phụ thuộc vào hai mũi nhọn đó, mà là một nhạc trưởng nhỏ con ở khu vực giữa sân, Nguyễn Thị Bích Thùy", Gabriel Tan nhấn mạnh.

Theo Gabriel Tan: "Bích Thùy, với chiều cao chỉ 1,53 mét, nhưng lối chơi của cô thiên về hiệu quả hơn là sự uyển chuyển, với cách cô dễ dàng vượt qua đối thủ, thông minh tìm kiếm khoảng trống ở khu vực cuối sân trước khi gây nguy hiểm bằng những đường chuyền quyết định hoặc tung những cú sút xa đẹp mắt".

Gabriel Tan, nhà báo rất am hiểu bóng đá khu vực và Việt Nam, phân tích thêm: "Sự phát triển trong hệ thống chiến thuật của HLV lão luyện Mai Đức Chung - chủ yếu cho phép cô tự do di chuyển dù thi đấu ở vị trí số 10 duy nhất hay là một trong hai tiền vệ tấn công - vẫn cho phép cô có thể di chuyển ra hai cánh để tìm khoảng trống, và thoát khỏi người kèm cặp. 

Cách chơi của Bích Thùy vì thế sẽ rất khó lường cho các đối thủ, rất đáng xem và đáng chờ đợi. Cô gái nhỏ con này có thể mang lại những bất ngờ lớn tại kỳ Asian Cup nữ lần thứ 21 của bóng đá châu lục".

Đội tuyển nữ Việt Nam đã ấp ủ nhiều tham vọng, nhưng năm 2025 lại là một năm khá thất vọng đối với họ, khi chỉ giành được hạng ba tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và giành HCB tại SEA Games 33. 

Trong đó, chiếc HCB ở SEA Games 33 đáng lẽ là HCV, nếu như trọng tài không mắc sai sót cực kỳ nghiêm trọng khi từ chối bàn thắng hợp lệ cũng của Bích Thùy ghi trong giờ thi đấu chính thức, khiến đội tuyển nữ Việt Nam cuối cùng phải thua đau trước đội nữ Philippines sau loạt sút luân lưu với tỷ số 5-6.

10 nữ cầu thủ đáng xem nhất tại giải châu Á, bất ngờ gọi tên Bích Thùy- Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực để có lần thứ 2 liên tiếp dự World Cup

Ảnh: Reuters

"Nhưng Bích Thùy và các đồng đội của mình sẽ không phải chờ đợi quá lâu, trong năm 2026 này họ chắc chắn sẽ trở lại với một khí thế mới và mạnh mẽ hơn. Đội tuyển nữ Việt Nam nếu giành được vé dự World Cup 2027 tại Brazil, đó sẽ là phần thưởng rất lớn và xứng đáng đang chờ đợi họ", Gabriel Tan kết luận.

Trong khi đó, bên cạnh Bích Thùy, ESPN Asia chỉ ra các nữ cầu thủ còn lại sẽ rất đáng xem tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 gồm Choe Il-Son (của đội CHDCND Triều Tiên), Mary Fowler (Úc), Olivia McDaniel (Philippines), Casey Phair (Hàn Quốc), Ritu Porna Chakma (Bangladesh), Wang Shuang (Trung Quốc), Sangita Basfore (Ấn Độ), Diyorakhon Khabibullaeva (Uzbekistan) và Maika Hamano (Nhật Bản).

Tại vòng chung kết nữ châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C, ra quân gặp đội Ấn Độ lúc 18 giờ ngày 4.3. Tiếp theo, thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp đội Đài Loan lúc 12 giờ ngày 7.3 và trận cuối vòng bảng gặp Nhật Bản lúc 16 giờ ngày 10.3. Các trận này đều diễn ra trên sân Perth Rectangular ở TP.Perth (Úc).

