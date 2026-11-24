"Em rất ngưỡng mộ thầy cô"

Năm 2015, chương trình "Điều ước thứ 7" của Đài truyền hình Việt Nam đến Trường tiểu học Số 1, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu quay phóng sự về thầy hiệu trưởng. Khi đó, các phóng viên đã phỏng vấn những học sinh nơi đây về ước mơ của mình.

Cô bé Vàng Thị Xia trong phóng sự truyền hình năm 2015 chia sẻ ước mơ muốn làm cô giáo ẢNH: NVCC

Câu trả lời về ước mơ làm cô giáo của Vàng Thị Xia chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng em đã có một hành trình đầy nỗ lực để biến giấc mơ thành hiện thực. Hiện tại, Xia đang học năm cuối ngành sư phạm tiếng Anh, Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

Trong ký ức, Xia vẫn nhớ mình và nhóm bạn được đài truyền hình phỏng vấn. Tuy nhiên, em chưa bao giờ được xem đoạn phóng sự đó. Đầu tháng 11 vừa qua, trong không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Xia tìm lại đoạn phóng sự năm xưa trên mạng và đăng lên trang cá nhân, không ngờ được cộng đồng mạng quan tâm nhiệt tình.

Nữ sinh người Mông đang là sinh viên năm cuối ngành sư phạm tiếng Anh ẢNH: NVCC

Xia chia sẻ, thuở đó bản làng nơi gia đình cô sống rất khó khăn. Những đứa trẻ ít được đi đâu xa trong khi ti vi cũng chưa phổ biến. Là con gái lớn, Xia được cha mẹ gửi lên nhà ông bà sống ở trung tâm xã để đi học. Mùa hè, Xia về nhà chăm em, phụ gia đình làm nương.

"Hằng ngày, chúng em chỉ tiếp xúc với các thầy cô ở trường, các bác sĩ và các cô chú bộ đội tới giúp đỡ người dân… Lúc chưa đi học, em ở nhà chỉ giao tiếp bằng tiếng Mông. Đến trường, em mới được thầy cô dạy tiếng Việt. Em rất ngưỡng mộ các thầy cô vì nói tiếng Việt rất hay, truyền đạt cho em nhiều kiến thức nên em ước mơ trở thành cô giáo", Xia chia sẻ.

Xia mong muốn được về lại quê hương để dạy học ẢNH: NVCC

Năm lớp 11, trong một chuyến ngoại khóa, Xia nghe thầy giáo hướng dẫn nói chuyện bằng tiếng Anh nên cũng muốn được như thầy. Tuy nhiên, thời điểm đó việc học ngoại ngữ với Xia rất khó khăn. Dù cố gắng học nghiêm túc, chăm chỉ nhưng kết quả không mấy tiến bộ.

Kiên định với ước mơ ngày bé

Năm lớp 12, trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT, Xia tập trung ôn luyện kiến thức trên lớp, xem thêm tài liệu tải về trên điện thoại di động và đã đậu ngành sư phạm tiếng Anh.

Khó khăn của Xia trong những ngày đầu nhập học là trình độ tiếng Anh khá khiêm tốn so với các bạn trong lớp. Thời điểm đó, không chỉ Xia mà một nhóm bạn học người Mông khác cũng từng có ý định bỏ học, về quê hoặc đi xin việc làm. "Nhiều bạn của em đã khóc rất nhiều, gọi điện xin bố mẹ được nghỉ học", Xia kể.

Cha mẹ của Xia tin vào quyết định cho con gái đi học xa nhà ẢNH: NVCC

Nhìn lại chặng đường đã qua cùng ước mơ trở thành cô giáo từ ngày bé, Xia quyết định tiếp tục cố gắng, đồng thời động viên những người bạn của mình ở lại.

Cả nhóm sau đó đăng ký học thêm ở một trung tâm tiếng Anh, dành thời gian tự học nhiều hơn để bắt kịp tiến độ trên lớp. Tuy nhiên, Xia vẫn còn tự ti với sức học của mình, luôn ngồi bàn cuối và ngại giơ tay phát biểu.

Vào học kỳ 2 năm thứ nhất, Xia được giáo viên chủ nhiệm động viên, gọi lên ngồi bàn đầu, trả lời câu hỏi… nên cô gái nhanh chóng tiến bộ và mạnh dạn hơn. Hiện tại, Xia đang học năm cuối, chuẩn bị đi thực tập và đã có chứng chỉ tiếng Anh C1 - đáp ứng chuẩn đầu ra của trường. Mong muốn của nữ sinh người Mông là sau khi tốt nghiệp sẽ về quê dạy học cho những đứa trẻ như mình năm xưa.

Ông Vàng A Khai (cha của Xia) cho biết: "Ngày xưa khi thấy tôi cho con gái đi học đến cấp 3 rồi vào đại học, nhiều người trong làng bảo con gái không cần học nhiều. Lúc con học xong cấp 2, mẹ tôi cũng nói tôi cho con ở nhà để phụ bà làm việc nhưng tôi không đồng ý. Vợ chồng tôi không được đi học nên muốn các con phải được học một lần cho biết với người ta. Bây giờ thấy con trưởng thành, vợ chồng tôi rất vui vì thấy quyết định của mình ngày xưa là đúng đắn".