20 năm chọn nhân tài cho cải lương vọng cổ

Chuông vàng vọng cổ thật sự là một giải thưởng danh giá, thu hút sự quan tâm của công chúng, sự nô nức của những bạn trẻ dấn thân vào nghệ thuật truyền thống.

"Đãi cát" và "tìm được nhiều vàng"

Nếu giải Trần Hữu Trang dành cho những diễn viên chuyên nghiệp, thì Bông lúa vàng và Chuông vàng vọng cổ dành cho người không chuyên, trở thành 3 cuộc thi quan trọng suốt mấy chục năm nay. Thí sinh có đủ thành phần, học sinh, sinh viên, nông dân, công nhân hoặc các ngành nghề khác... Họ yêu mến vọng cổ cải lương nên ngoài giờ học, giờ làm việc, họ tự rèn luyện ca hát, hoặc tham gia các nhóm đờn ca tài tử, hoặc ngay cả đang học trường sân khấu chính quy thì cũng chưa gọi là chuyên nghiệp, chỉ mới ngấp nghé ngưỡng cửa nghệ thuật. Họ đi thi với hy vọng nếu không được giải thì cũng học hỏi thêm nhiều điều bổ ích.

Quả thật, trong quá trình tổ chức giải, đã có ban huấn luyện gồm những nghệ sĩ gạo cội theo sát thí sinh, chăm chút tỉ mỉ từng chất giọng, từng vũ đạo, hình thể… và thí sinh tiến bộ thấy rõ qua từng vòng thi. Thể lệ thi ngày càng khó, đòi hỏi ngoài ca hát với chất giọng tốt. Đặc biệt, thí sinh còn phải thi cả biểu diễn trích đoạn cải lương xã hội lẫn cổ trang, điều không đơn giản chút nào đối với người chưa học qua trường lớp, nhất là thời gian tập luyện chỉ đúng một tuần khi vừa biết kết quả lọt vào vòng trong. Vậy mà những bạn trẻ đã vượt qua một cách ngoạn mục, và nay đã trở thành đội ngũ kế thừa rất sáng giá của cải lương.

NSƯT Ngọc Đợi và thí sinh Thùy Dương trong trích đoạn Thượng Dương Hoàng hậu ẢNH: H.K

Chẳng hạn Võ Minh Lâm, từ lâu đã là kép đẹp nổi bật nhất, được phong Nghệ sĩ ưu tú. Minh Trường cũng là ngôi sao sáng giá. Và Ngọc Đợi, Thu Vân, Võ Thành Phê, Bùi Trung Đẳng, Kim Luận, Nguyễn Văn Khởi, Thanh Toàn, Như Ý, Lê Hoàng Nghi… đều được khán giả ái mộ. Nhiều "chuông vàng, chuông bạc, chuông đồng" chính thức tham gia Nhà hát Trần Hữu Trang, nhiều bạn chạy show mệt nghỉ… Đặc biệt, nhiều bạn học tiếp lên cao, vào trường sân khấu chính quy, theo khóa diễn viên hoặc đạo diễn, thậm chí theo luôn cao học. Rõ ràng, Chuông vàng vọng cổ đã có công lớn trong việc tìm kiếm và đào tạo đội ngũ kế thừa cho cải lương.

Mùa giải 2025 đầy bất ngờ và… luyến tiếc

Năm 2025 đã có một cuộc thi mà khán giả xuýt xoa rất nhiều. Khách quan mà nói, năm nay không thấy giọng ca nào nổi bật hẳn lên như các mùa trước, chỉ ở mức khá mà thôi. Tiếc nhất là những giọng ca có chút hy vọng thì lại rớt ngay các vòng đầu bởi lỗi kỹ thuật như quên lời, trật nhịp.

Tấn Đạt, Phú Yên là hai chàng trai vừa có ngoại hình sáng, giọng ca ấm, dầy, ngọt ngào, truyền cảm so với các bạn khác, thì bị lỗi kỹ thuật nên không vào được vòng chung kết xếp hạng. Mọi người phải chấp nhận quy định của cuộc thi. Nhưng Tấn Đạt vẫn được giải của Ban giám khảo Báo chí (20 triệu đồng) bởi nhìn thấy anh có triển vọng trở thành kép chánh. Lỗi kỹ thuật thì sau này có thể sửa được, nhưng chất giọng đẹp thì rất đáng trân trọng. Và cũng ngạc nhiên ở chỗ, năm nay nhiều thí sinh bị lỗi kỹ thuật, biểu hiện tâm lý chưa được vững vàng.

Từ trái sang, Hà Như giải Chuông bạc, Thùy Dương giải Chuông vàng, Quan Trí giải Chuông đồng trong mùa Chuông vàng vọng cổ 2025 ẢNH: H.K

Giải nhất Chuông vàng trao cho thí sinh Thùy Dương (150 triệu đồng) cũng gây ngạc nhiên cho khán giả. Vòng đầu Thùy Dương ca hơi bị chìm so với các bạn, nhưng qua các vòng sau lại bứt phá hẳn lên. Lợi thế của Thùy Dương là được chọn cho các nhân vật phù hợp, như Thanh (Tấm lòng của biển), Thượng Dương Hoàng hậu (trích đoạn cùng tên), vừa có bi vừa có độc, tâm lý phức tạp, có đất cho ca diễn đa chiều.

Giải nhì Chuông bạc trao cho Hà Như (80 triệu đồng), 20 tuổi, một gương mặt khả ái, giọng ca trong trẻo có pha một chút chất thổ, triển vọng thành cô đào chánh dễ thương. Tiếc một chút, có lẽ vì quá mệt nên có chỗ bị đuối giọng, và chưa có kinh nghiệm biểu diễn nên có chỗ cô "xả vai" sớm quá. Nhưng Hà Như vẫn đoạt thêm 2 giải: Khán giả yêu thích nhất, giải Thí sinh có hoạt động lan tỏa trách nhiệm cộng đồng do năm nay Ban tổ chức cho thí sinh tham gia công tác thiện nguyện.

Giải ba Chuông đồng trao cho Quan Trí (50 triệu đồng) mới 16 tuổi. Em có ngoại hình đẹp, chất giọng tốt nhưng chưa làm chủ được cột hơi, thường ca bắn lên cao, mất hết cảm xúc. Tuy nhiên, nhân vật Trần Bình Trọng trong trích đoạn cuối cùng lại được khen ngợi, vì em đã vượt qua độ khó đáng ngạc nhiên.

Điều mọi người nhận ra sau đêm chung kết, theo NSND Phượng Loan: "Cải lương có không ít tài năng trẻ, vấn đề là tìm đúng 'thầy giỏi' để dạy nghề thì các bạn mới tiến xa được. Người thầy sẽ nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của mỗi em mà điều chỉnh".