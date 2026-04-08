Sức khỏe

3 dấu hiệu cảnh báo cách giảm cân đang gây hại cho sức khỏe

Ngọc Quý
Ngọc Quý
08/04/2026 06:53 GMT+7

Với nhiều người, giảm cân mang lại nhiều cải thiện sức khỏe, đặc biệt là người thừa cân và béo phì. Nhưng không phải phương pháp nào cũng an toàn, đôi khi gây nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Trong thực tế, nhiều người lựa chọn ăn kiêng khắc nghiệt, cắt giảm calo quá mức hoặc áp dụng những cách giảm cân nhanh. Thế nhưng, họ có thể chưa hiểu rõ tác động của chúng lên cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

3 dấu hiệu cảnh báo cách giảm cân đang gây hại cho sức khỏe - Ảnh 1.

Ăn kiêng khắt khe dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu chất, gây mệt mỏi và chóng mặt

ẢNH: AI

Những thay đổi này có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu hụt dinh dưỡng, rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe lâu dài. Thay vì chỉ tập trung vào cân nặng, mọi người cần nhận diện những dấu hiệu cảnh báo sau:

Luôn cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt

Một dấu hiệu rất thường gặp là cảm giác mệt mỏi kéo dài dù không vận động nhiều. Khi bị cắt giảm quá nhiều calo hoặc thiếu các dưỡng chất quan trọng như tinh bột, chất béo và protein, cơ thể sẽ không đủ năng lượng để duy trì các hoạt động cơ bản.

Lúc này, cơ thể buộc phải huy động dưỡng chất từ cơ bắp, mỡ và những mô dự trữ khác trong cơ thể. Hệ quả là gây mệt mỏi, chóng mặt, giảm tập trung, suy nhược.

Rụng tóc hoặc móng giòn

Những thay đổi như tóc rụng nhiều, da khô, móng dễ gãy thường phản ánh tình trạng cơ thể thiếu chất. Khi ăn kiêng quá mức, cơ thể sẽ ưu tiên sử dụng dưỡng chất cho các cơ quan sống còn như tim, não và phổi thay vì duy trì tóc, da và móng.

Protein, vitamin B, sắt và kẽm là những thành phần quan trọng giúp duy trì sự phát triển của tóc và móng. Khi thiếu những chất này, quá trình tái tạo tế bào bị gián đoạn, khiến tóc yếu và dễ rụng, da trở nên xỉn màu và mất độ đàn hồi. Nếu giảm cân nhưng nhận thấy ngoại hình xuống sắc rõ rệt thì đó là dấu hiệu cơ thể đang thiếu hụt dinh dưỡng.

Thường xuyên có vấn đề tiêu hóa

Hệ tiêu hóa phản ứng rất nhanh với những thay đổi trong chế độ ăn. Khi một người cắt giảm tinh bột hoặc rau củ, lượng chất xơ sẽ giảm đáng kể và gây táo bón. Ngược lại, nếu ăn quá nhiều protein hoặc chất béo, hệ tiêu hóa có thể bị quá tải, gây đầy bụng hoặc khó tiêu.

Bên cạnh đó, chế độ ăn không cân đối còn làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột. Tình trạng này dẫn đến các triệu chứng như chướng bụng, tiêu chảy hoặc khó tiêu kéo dài. Đây là biểu hiện cho thấy chế độ ăn chưa phù hợp với nhu cầu sinh lý của cơ thể, theo Healthline.

Tin liên quan

Chuyên gia: Sự thật về bỏ ăn sáng giúp giảm cân

Chuyên gia: Sự thật về bỏ ăn sáng giúp giảm cân

Việc ăn sáng còn gây nhiều tranh luận, đặc biệt trong giảm cân, khi một số người cho rằng nhịn ăn gián đoạn và ăn muộn có thể mang lại lợi ích sức khỏe.

Khám phá thêm chủ đề

giảm cân sức khỏe ăn kiêng vitamin protein
