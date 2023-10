3 mẫu ô tô mới tung ra thị trường đã 'chật vật' chạy đua giảm giá

Những khó khăn do tác động tiêu cực từ kinh tế tiếp tục khiến thị trường ô tô Việt Nam mãi vẫn chưa thể thoát khỏi tình cảnh ảm đạm. Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 8.2023 vừa qua, tổng doanh số ô tô của các thành viên thuộc VAMA chỉ đạt 22.540 xe, giảm 9% tương đương gần 2.200 so với tháng 7. Tính cả lượng xe bán ra của Hyundai, tổng doanh số ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam tháng qua cũng chỉ đạt 25.685 xe các loại, giảm hơn 6.000 xe so với tháng 7.2023, thấp hơn tới 27% nếu so với cùng kỳ năm ngoái.

Sức mua giảm mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại buộc các hãng và đại lý phải triển khai nhiều chương trình khuyến mại, kéo dài suốt nhiều tháng qua. Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường Việt Nam ngày càng khó khăn, nhiều mẫu xe thậm chí tung ra thị trường chưa lâu cũng phải bất đắc dĩ gia nhập cuộc đua giảm giá.

Honda BR-V giảm 100% lệ phí trước bạ (gần 70 triệu đồng)

Việc các đối thủ cạnh tranh như Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7 liên tục giảm giá trong những tháng gần đây khiến áp lực cạnh tranh ở phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ trở nên khốc liệt. Điều này khiến Honda BR-V - "tân binh" mới gia nhập thị trường hồi tháng 7.2023 phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và chưa thể đạt doanh số như kỳ vọng.

Trước áp lực cạnh tranh từ hàng loạt đối thủ ở phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ, Honda BR-V được đại lý "tiếp sức" bằng cách áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ Đình Tuyên

Trong bối cảnh đó, Honda Việt Nam và đại lý chính hãng mới đây đã phải có động thái "tiếp sức" cho mẫu xe này bằng các chương trình kích cầu. Tuy nhiên thay vì giảm giá hoặc ưu đãi tiền mặt, hãng xe Nhật Bản chọn cách tặng lệ phí trước bạ cho khách mua, tùy theo từng phiên bản.

Cụ thể, Honda BR-V bản G được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, trong khi bản L là 50%. Như vậy, quy ra tiền mặt, khách mua bản G tiết kiệm khoảng 66 triệu đồng, còn bản L khoảng 35 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross giảm gần 50 triệu đồng

Trước khi tung ra thị trường Việt Nam, Toyota Yaris Cross đã được hãng xe Nhật Bản triển khai ưu đãi tặng 50% lệ phí trước bạ khi mua xe. Tuy vậy, chương trình này dường như chưa mang lại hiệu ứng tốt. Chính vì vậy, một số ít đại lý Toyota mới đây đã tung thêm gói ưu đãi song song có trị giá khoảng 15 - 20 triệu đồng tiền mặt, đồng thời tặng kèm bộ phụ kiện trị giá 15 triệu đồng cho khách mua xe nhằm kích cầu tiêu dùng.

Toyota Yaris Cross buộc phải giảm giá để tăng sức cạnh tranh

Như vậy, cộng cả giá trị ưu đãi từ hãng và khuyến mãi tiền mặt của đại lý, khách mua Toyota Yaris Cross hiện đang tiết kiệm được hơn 50 triệu đồng. Trước đó, hai phiên bản xăng và hybrid của Toyota Yaris Cross có giá niêm yết lần lượt 730 triệu và 838 triệu đồng. Sau khi được hưởng các ưu đãi, giá xe có thể đưa về mức "dễ chịu" hơn, khoảng 630 triệu đồng và 738 triệu đồng (chưa bao gồm các chi phí lăn bánh).

Động thái giảm giá của Toyota Yaris Cross không quá bất ngờ khi mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, không thuộc diện được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Trong khi đó, các đối thủ cùng phân khúc SUV hạng B như Hyundai Creta, Kia Seltos, Peugeot 2008 đều đang lắp ráp trong nước.

MG RX5 giảm từ 30 - 40 triệu đồng

Một mẫu xe khác vừa "chân ướt chân ráo" đến thị trường Việt Nam nhưng đã phải giảm giá để tìm kiếm cơ hội cạnh tranh là MG RX5. Định vị ở phân khúc SUV/crossover đô thị đang cực kỳ cạnh tranh, mẫu xe nhập khẩu từ Trung Quốc dù công bố giá khá hấp dẫn so với nhiều đối thủ cạnh tranh (739 - 829 triệu đồng), tuy nhiên vẫn chưa thể thu hút sự chú ý của khách Việt.

MG RX5 dù vừa tung ra thị trường nhưng cũng phải giảm giá vài chục triệu đồng để tìm kiếm khách mua Bá Hùng

Trước tình cảnh đó, hiện các đại lý MG đang chấp nhận "cắn răng" giảm giá từ 30 – 40 triệu đồng cho mẫu crossover 5 chỗ này. Như vậy, khách mua dòng xe này hiện được hưởng giá ưu đãi, dao động từ 699 - 799 triệu đồng với 2 phiên bản MG RX5 1.5T STD và RX5 1.5T Lux.