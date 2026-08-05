3 sai lầm khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội đảo ngược tiền tiểu đường

Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều người lại bỏ lỡ cơ hội này vì không biết mình mắc bệnh hoặc hiểu sai về mức độ nghiêm trọng của tiền tiểu đường. Chính sự chủ quan này khiến không ít trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã tiến triển thành tiểu đường loại 2, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Kiểm tra đường huyết khi khám sức khỏe định kỳ là cách tốt giúp phát hiện sớm bất thường sức khỏe, trong đó có tiền tiểu đường ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dưới đây là những sai lầm thường gặp khiến người mắc bỏ lỡ cơ hội đảo ngược tiền tiểu đường:

Cho rằng tiền tiểu đường không phải là bệnh

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là cho rằng tiền tiểu đường chỉ là tình trạng đường huyết hơi cao, chưa phải bệnh nên chưa cần can thiệp. Thực tế, tiền tiểu đường là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã bắt đầu gặp khó trong việc kiểm soát đường huyết, thường do tình trạng kháng insulin hoặc suy giảm chức năng của tế bào sản xuất insulin.

Nếu không can thiệp, đường huyết sẽ tiếp tục tăng theo thời gian và tiến triển thành tiểu đường loại 2. Ngoài ra, ngay ở giai đoạn tiền tiểu đường, nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ cũng đã cao hơn so với người có đường huyết bình thường, bác sĩ Adrian Michel tại Bệnh viện Beaumont-Royal Oak (Mỹ), cho biết.

Tin vui là đây cũng là giai đoạn có nhiều khả năng đảo ngược nhất. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, nhiều người tiền tiểu đường có thể đưa đường huyết trở lại mức bình thường nếu giảm cân khi thừa cân, tập luyện thường xuyên và ăn uống lành mạnh.

Chờ có triệu chứng mới đi khám

Nhiều người sẽ không đi khám nếu chưa xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, tiểu nhiều, mệt mỏi hay sụt cân không rõ nguyên nhân. Chính điều này khiến một tỷ lệ không nhỏ chỉ phát hiện bệnh khi đã chuyển sang tiểu đường loại 2.

Trên thực tế, tiền tiểu đường hầu như không gây triệu chứng rõ ràng. Người bệnh có thể mang tình trạng này trong nhiều năm mà hoàn toàn không biết. Đến khi các triệu chứng xuất hiện thì đường huyết thường đã tăng cao và khả năng xuất hiện biến chứng cũng lớn hơn. Cách tốt là chủ động kiểm tra đường huyết định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ.

Chỉ cắt đường mà không tập luyện

Sau khi biết mình bị tiền tiểu đường, nhiều người lập tức ngừng ăn bánh kẹo, nước ngọt hoặc các món ngọt và tin rằng như vậy là đủ. Tuy nhiên, kiểm soát đường huyết không chỉ phụ thuộc vào lượng đường ăn vào.

Nhiều thực phẩm giàu tinh bột tinh chế như cơm trắng, bánh mì trắng hay mì ăn liền cũng có thể làm đường huyết tăng nhanh. Bên cạnh đó, cân nặng, mức độ tập luyện, chất lượng giấc ngủ và tình trạng căng thẳng cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sử dụng insulin của cơ thể.

Ngoài các bài tập như đi bộ nhanh, đạp xe hay bơi lội, người mắc tiền tiểu đường cũng nên tập sức mạnh từ 2-3 buổi/tuần. Cơ bắp càng khỏe mạnh thì cơ thể càng sử dụng đường glucose hiệu quả hơn, nhờ đó góp phần cải thiện độ nhạy insulin, theo Medical News Today.