4 thói quen uống đơn giản để có được cơ thể săn chắc trong năm 2022

Thông thường, ngay cả sau khi thay đổi chế độ ăn uống và tập thể dục nhiều hơn, bạn vẫn gặp phải những trở ngại trong hành trình giảm cân của mình.

Trong một số trường hợp, chúng ta va phải những bức tường này vì một số thói quen mà chúng ta chưa thể phá bỏ.

Ví dụ, có thói quen ăn khuya hoặc ăn không đủ chất xơ có thể khiến chúng ta không đạt được cân nặng mục tiêu.

Và khi nói đến những thói quen có thể cản trở mục tiêu cơ thể gầy của chúng ta, thói quen uống rượu của bạn cũng đóng một vai trò quan trọng.

Dưới đây, thành viên Hội đồng chuyên gia y tế của trang web Eat This, Not That!, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký Lauren Manaker, và cũng là tác giả của cuốn sách The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility, chia sẻ về thói quen uống lành mạnh để giảm cân trong năm nay.

1. Tập trung vào nước

Uống đủ nước là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho mục tiêu giảm cân và sức khỏe tổng thể của bạn nói chung. Trên thực tế, một đánh giá từ Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ đã kết luận rằng việc tăng cường tiêu thụ nước có liên quan đến việc giảm cân và duy trì hiệu quả giảm cân.

Chuyên gia Manaker cho biết: “Mặc dù nghe có vẻ khá cơ bản, nhưng uống nước lọc có thể giúp giữ cho cơ thể bạn đủ nước mà không có thêm đường, calo, muối hoặc chất béo”.

2. Hãy lưu ý những gì thêm vào cà phê của bạn

Khi nói đến mục tiêu giảm cân khi thưởng thức tách cà phê buổi sáng, chuyên gia Manaker khuyên bạn nên chú ý đến các thành phần bạn thêm vào.





"Cả cà phê và trà đều tự nhiên không chứa calo và có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể, nhưng thêm một thìa đường hoặc một lượng kem đậm có thể bổ sung lượng calo đáng kể cho đồ uống nhẹ của bạn. Vì vậy khi thưởng thức những đồ uống này, hãy hạn chế thêm bất cứ thứ gì làm tăng thêm calo vào đồ uống của bạn", chuyên gia Manaker khuyên, theo Eat This, Not That!

3. Hạn chế đồ uống có cồn

Bạn không nhất thiết phải bỏ rượu hoàn toàn, nhưng chuyên gia Manaker khuyên bạn nên hạn chế uống rượu để giúp bạn có được thân hình săn chắc như mong muốn.

Cô Manaker ấy nói: “Đồ uống có cồn có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn với lượng calo không mong muốn và không có nhiều dinh dưỡng. Vì vậy, chỉ một ly nhỏ rượu hoặc bia uống một lần là được. Uống quá nhiều đồ uống có cồn sẽ không làm nên điều kỳ diệu đối với vòng eo của bạn".

Một nghiên cứu Báo cáo Béo phì Hiện tại cũng cảnh báo những nguy hiểm của việc uống nhiều rượu, kết luận rằng uống rượu khoảng 7 lần một tuần hoặc nhiều hơn có liên quan đến tăng cân và tăng nguy cơ béo phì.

4. Pha nước trái cây với nước

Và cuối cùng, bổ sung 100% nước ép trái cây vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn tăng cường chất dinh dưỡng dồi dào.

Tuy nhiên, cô Manaker lưu ý rằng bạn có thể nên cắt nhỏ nước ép bằng nước để tiết kiệm calo.

Cô Manaker giải thích: “Mặc dù 100% nước ép trái cây không thêm đường là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất tự nhiên rất tốt, nhưng việc uống một lượng lớn có thể góp phần tiêu thụ quá nhiều calo. Vì vậy, hãy pha 1/2 nước trái cây với 1/2 nước lọc sẽ cắt giảm một nửa lượng calo trong khi vẫn cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể", theo Eat This, Not That!