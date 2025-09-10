5 loại trái cây giúp mát gan

Gan khỏe không chỉ giúp giải độc mà còn hỗ trợ điều hòa thân nhiệt, ngủ ngon và cải thiện làn da. Một số trái cây giàu chất chống ô xy hóa, mọng nước, có khả năng hỗ trợ chức năng gan, giúp làm mát và giảm biểu hiện nóng trong người, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Lựu chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương ẢNH: AI

Các loại trái cây sau được khoa học chứng minh có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ gan và cải thiện các triệu chứng như mụn và mất ngủ.

Lựu

Lựu chứa các chất chống ô xy hóa mạnh như punicalagin và ellagic acid, có khả năng bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương và kích thích hoạt động của các enzyme giải độc trong gan. Khi gan hoạt động hiệu quả hơn, khả năng loại bỏ độc tố sẽ tăng.

Nhờ đó, căng thẳng ô xy hóa sẽ giảm, nội tiết được điều hòa và cải thiện tình trạng mụn. Ngoài ra, các thành phần kháng viêm trong lựu còn làm dịu cơ thể, giúp dễ ngủ hơn.

5 dấu hiệu trên mặt và cổ có thể là triệu chứng của bệnh thận

Quả mọng

Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi rất giàu chất chống ô xy hóa proanthocyanidin. Khi vào cơ thể, dưỡng chất này làm giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu đến gan, đồng thời tham gia điều hòa chuyển hóa lipid và giảm viêm gan. Tất cả tác động này đều góp phần làm mát cơ thể. Ngoài ra, cải thiện lipid máu và kháng viêm còn làm giảm tình trạng mụn nội tiết.

Nho

Nho, đặc biệt là nho đỏ và tím, rất giàu hợp chất chống ô xy hóa polyphenol, chẳng hạn như resveratrol. Nhiều nghiên cứu cho thấy polyphenol có khả năng tăng cường chức năng gan, cải thiện độ nhạy insulin, điều tiết đường huyết và lipid trong máu.

Các tác động này giúp gan giảm được áp lực chuyển hóa. Khi mức insulin được kiểm soát tốt hơn, tình trạng mụn, đặc biệt mụn nội tiết, sẽ được cải thiện.

Dưa hấu

Khoảng 92% dưa hấu là nước. Lượng nước dồi dào này thúc đẩy thanh lọc và làm mát gan hiệu quả hơn. Hơn nữa, chất lycopene có trong dưa hấu có tác dụng chống ô xy hóa mạnh. Thường xuyên ăn dưa hấu sẽ giúp cơ thể giảm nhiệt nhanh và cải thiện tình trạng nổi mụn do nóng trong.

Củ dền

Củ dền chứa nitrate và sắc tố betalain, có tác dụng tăng cường ô xy đến gan, cải thiện hiệu quả chức năng giải độc và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương. Gan hoạt động ở trạng thái tốt hơn sẽ giúp cân bằng nội tiết, giảm mụn, điều hòa nhiệt cơ thể, giúp dễ ngủ và giảm kích ứng da, theo Verywell Health.