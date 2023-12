5 màn giảm giá ô tô gây sốc thị trường Việt Nam năm 2023

Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế suy thoái khiến nhu cầu mua sắm của nhiều người giảm mạnh; để có thể vực dậy doanh số, nhiều hãng xe và đại lý ô tô chính hãng đã buộc phải "cắn răng" áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Dưới đây là 5 màn giảm giá xe đáng chú ý nhất thị trường Việt Nam năm vừa qua.

Volkswagen Tiguan giảm 500 triệu đồng

Volkswagen có thể xem là một trong những hãng xe "đình đám" nhất trong cuộc chạy đua khuyến mãi năm 2023 vừa qua tại Việt Nam. Để thanh lý hàng tồn kho, từ tháng 10, thương hiệu xe Đức đã liên tục khiến nhiều người phải "giật mình" với những màn giảm giá cực sốc, áp dụng cho hầu hết mẫu xe.

Volkswagen Tiguan giảm giá sốc nhất, với mức giảm lên đến nửa tỉ đồng

Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến Volkswagen Tiguan. Cụ thể, để tăng lực cạnh tranh, các đại lý xe Đức đã mạnh tay giảm đến 500 triệu đồng cho khách mua phiên bản Tiguan Allspace, đưa mức giá thực tế của mẫu xe này xuống chỉ còn 1,499 tỉ đồng. Đây là mức giảm sâu nhất của Tiguan kể từ khi tung ra thị trường Việt Nam từ nửa cuối năm 2022, đồng thời tiệm cận giá công bố của Skodia Kodiaq, mẫu xe "anh em" dùng chung khung gầm, động cơ tại thị trường châu Âu.

Subaru Forester và Outback giảm gần 400 triệu đồng

Subaru năm 2023 cũng khiến nhiều khách Việt bất ngờ với hàng loạt chương trình khuyến mãi chưa từng có. Trong đó, đáng kể nhất là màn ưu đãi, giảm giá áp dụng cho bộ đôi Subaru Forester và Outback.

Cụ thể, để có thể cạnh tranh với những đối thủ xe lắp ráp trong nước, đầu tháng 7, hãng xe Nhật công bố giá bán ưu đãi cho dòng xe Outback. Theo đó, những xe tồn kho, sản xuất năm 2022 của dòng này được giảm giá xuống còn 1,732 tỉ đồng, tương đương mức giảm 367 triệu đồng. Mức ưu đãi này chưa bao gồm quà tặng đi kèm cho người ký hợp đồng mua xe. Trong khi đó, Subaru Outback sản xuất năm 2023 cũng được giảm tới 126 triệu đồng so với giá gốc, mức giá mới cũng chỉ còn 1,973 tỉ đồng.

Bộ đôi Subaru Outback và Forester cũng khiến nhiều người giật mình với mức giảm lên đến gần 400 triệu đồng Đình Tuyên

Cùng với Outback, nhiều đại lý của hãng xe Nhật Bản cũng liên tục rao bán Subaru Forester đời cũ, sản xuất 2022 với mức giá từ 749 triệu đồng cho phiên bản i-L, thấp hơn tới 379 triệu đồng so với giá niêm yết. Giá bán mới thậm chí giúp Forester rẻ hơn các các mẫu xe crossover hạng B như Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross.

Tương tự, phiên bản i-L Eyesight và i-S Eyesight sản xuất năm 2022 cũng có mức giảm giá lần lượt chỉ còn 899 triệu đồng và 949 triệu đồng. Mức giảm tương ứng 200 - 339 triệu đồng so với giá niêm yết của nhà phân phối. Các mẫu xe đời mới sản xuất năm 2023 cũng có giá giảm đáng kể so với mức niêm yết. Subaru Forester 2023 có 2 phiên bản i-L và i-S Eyessight có giá bán hiện tại lần lượt 799 triệu đồng và 999 triệu đồng. Mức giá này đã giảm lần lượt 329 triệu đồng và 289 triệu đồng, giúp Subaru Forester ở thời điểm giữa năm thậm chí rẻ hơn Hyundai Tucson và Kia Sportage bản cao cấp.

Nissan Kicks giảm 259 triệu đồng

Không khuyến mãi "khủng" như Subaru, nhưng Nissan cũng khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực với chương trình giảm giá "chạm sàn" áp dụng cho mẫu SUV đô thị - Nissan Kicks trong tháng 8. Theo đó, từ ngày 10.8 đến 30.9.2023, hãng xe Nhật Bản áp dụng giá bán 530 triệu đồng cho phiên bản Nissan Kicks E và giá 620 triệu đồng cho phiên bản Nissan Kicks V, tất cả xe giảm giá đều sản xuất năm 2022.

Định vị ở phân khúc B-SUV với mức giá quanh 800 triệu đồng, tuy nhiên có thời điểm Nissan Kicks giảm giá lên đến gần 260 triệu đồng

So với mức giá niêm yết lần lượt 789 triệu đồng với bản E và 858 triệu đồng với bản V, các mức giá trên đã giảm tương ứng 259 triệu đồng ở bản E và 238 triệu đồng ở bản V, mức giảm cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên đây là chương trình nội bộ, chỉ áp dụng đối với nhân viên công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam (NATV) và người nhà nhân viên công ty. Trong khi đó, các đại lý trên toàn quốc vẫn duy trì mức giảm 134 - 158 triệu đồng cho khách thông thường.

Honda Accord giảm 250 triệu đồng

Một mẫu xe Nhật Bản khác cũng được mạnh tay giảm giá kích cầu là Honda Accord. Theo khảo sát của PV Thanh Niên, tại nhiều đại lý ô tô Honda, giá bán thực tế cho Honda Accord trong tháng 12.2023 chỉ còn từ 1,099 đến 1,119 tỉ đồng. So với giá niêm yết từ hãng, mức giá đại lý đã giảm tới 200 - 220 triệu đồng.

Honda Accord cũng gây chú ý khi được giảm 250 triệu đồng hồi tháng 10.2023

Trước đó, giữa tháng 10, Honda Accord thậm chí còn được các đại lý ưu đãi cao hơn, lên đến 250 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên, chương trình này chỉ áp dụng riêng cho đối tác của Honda. Nhóm này bao gồm nhân viên đại lý, chủ đại lý HEAD, cửa hàng trưởng, quản lý hoặc một số đối tác ngân hàng

Tại Việt Nam, Honda Accord sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Đi kèm với động cơ là hộp số biến thiên vô cấp CVT thường thấy của Honda. Dù là mẫu xe được đánh giá cao về chất lượng, tuy nhiên hạn chế về giá và phiên bản khiến mẫu xe nhà Honda gặp khó trong việc tiếp cận khách hàng và nhiều năm liền "đội sổ" doanh số ở phân khúc sedan hạng D.

Haval H6 HEV giảm 244 triệu đồng

Haval H6 gây chú ý tại Việt Nam bởi đây là mẫu xe Trung Quốc định giá bán gây bất ngờ, lên tới 1,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau chưa đầy 2 tháng tung ra thị trường Việt Nam, giá bán của mẫu xe này đã "rơi" tự do, khi các đại lý buộc phải giảm "tất tay" gần 300 triệu đồng với hy vọng tìm kiếm khách mua.

Ô tô Trung Quốc - Haval H6 giảm gần 300 triệu đồng chỉ sau 2 tháng ra mắt

Cụ thể, chương trình khuyến mãi này được các đại lý Haval áp dụng hồi tháng 10. Theo đó, từ giá bán công bố 1,096 tỉ đồng, khách mua xe Trung Quốc này được giảm trực tiếp 244 triệu đồng, xuống còn 852 triệu đồng. Chưa hết, đại lý còn khuyến mãi thêm gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 50 triệu đồng cùng các ưu đãi khác.

Mặc dù tổng giảm giá gần 300 triệu đồng nhưng vì là xe nhập khẩu nguyên chiếc nên Haval H6 không được giảm lệ phí trước bạ, phí trước bạ lại theo giá công bố nên mức giá lăn bánh của Haval H6 vẫn còn xấp xỉ 1 tỉ đồng.