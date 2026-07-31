5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Thắp sáng những ước mơ ở Nậm Tông

Trưởng thành từ khó khăn

Chúng tôi trở lại thôn Nậm Tông thăm 4 cháu nhỏ đang được Báo Thanh Niên bảo trợ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời từ tháng 10.2024. Sau thảm họa, người dân thôn Nậm Tông được cấp đất, cấp nhà ở khang trang, kiên cố trong khu tái định cư cách không xa thôn cũ.

Đại diện Báo Thanh Niên trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Lù Thị Dênh Ảnh: PHAN HẬU

Chồng bị vùi lấp tử vong trong vụ sạt lở đất tháng 9.2024, bà Lù Thị Dênh (44 tuổi) mất đi chỗ dựa trụ cột, một mình tần tảo nuôi 3 con. Khi biết tin gia cảnh bà Dênh, thông qua Tỉnh đoàn Lào Cai, Báo Thanh Niên nhận bảo trợ lâu dài cho hai con nhỏ của bà là Lý Thị Sua (15 tuổi) và Lý Seo Nam (9 tuổi) với số tiền 2 triệu đồng/tháng.

Ngôi nhà mới của bà Dênh nằm ở trung tâm khu tái định cư. Khi chúng tôi ghé thăm, em Lý Thị Sua và Lý Seo Nam đang giúp mẹ bóc ngô để dự trữ làm thức ăn nuôi lợn, nuôi gà.

Chia sẻ về cuộc sống gần 2 năm qua, em Lý Thị Sua kể khi bố không còn, mẹ và anh trai phải làm việc nhiều hơn để gồng gánh chi phí sinh hoạt của gia đình. Chưa đủ sức khỏe để theo mẹ leo đồi làm nương, hai chị em bảo ban nhau phụ giúp những việc nhỏ tại nhà.

Bà Lù Thị Dênh cho biết gia đình mất đi người đàn ông trụ cột, cuộc sống chênh vênh, khó khăn hơn. May mắn lớn nhất là được Báo Thanh Niên và nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, Sua và Nam không phải nghỉ học. Riêng số tiền báo hỗ trợ được Huyện đoàn Bắc Hà trước đây gửi tiết kiệm làm khoản vốn nhỏ dành cho tương lai. Vừa qua, Sua đã học xong lớp 9, tới tháng 8 sẽ tiếp tục theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bắc Hà.

Nói về ước mơ của mình, Sua chia sẻ: "Khi xem những hình ảnh các anh, chị trang điểm lộng lẫy để chụp ảnh ở vườn hoa, em đã rất thích nghề trang điểm. Em sẽ quyết tâm học nghề mình yêu thích, hy vọng sau này có công việc ổn định".

C Ố GẮNG THỰC HIỆN ƯỚC MƠ LÀM GIÁO VIÊN MẦM NON

Cách nhà bà Lù Thị Dênh không xa trong khu tái định cư là nhà anh Lý Seo Dì. Anh Dì có vợ, 7 người thân và họ hàng thiệt mạng trong vụ sạt lở đất xảy ra ở thôn Nậm Tông vào tháng 9.2024. Ngay khi biết hoàn cảnh của gia đình anh Dì, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên đã nhận bảo trợ lâu dài hai con của anh là Lý Thị Linh (14 tuổi) và Lý Quốc Huy (9 tuổi).

Lý Thị Linh cùng em trai Lý Quốc Huy giúp gia đình làm việc nhà Ảnh: PHAN HẬU

"Sự giúp đỡ kịp thời của chính quyền cùng các nhà hảo tâm, trong đó có Báo Thanh Niên thời điểm ngay sau bi kịch đã giúp gia đình chúng tôi có động lực, niềm tin để gây dựng lại cuộc sống mới", anh Dì nói.

Trong căn nhà mới khang trang, Lý Thị Linh cẩn thận xếp sách vở để chuẩn bị bước vào lớp 9 tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Cốc Lầu. Gần 2 năm mất mẹ, Linh cho biết em vẫn được gặp mẹ trong giấc mơ, kể cho mẹ nghe cuộc sống hiện tại của mình.

Đứng trước năm học lớp 9 đầy thử thách, Linh đặt mục tiêu sẽ thi đỗ vào Trường THPT số 1 Bắc Hà - một trong những ngôi trường tốp đầu của H.Bắc Hà, tỉnh Lào Cai trước đây. Khi hỏi về ước mơ tương lai, Linh bày tỏ: "Em muốn trở thành giáo viên mầm non vì em rất yêu trẻ và mong muốn được giúp đỡ những em nhỏ trên quê hương mình".

Theo anh Lý Seo Dì, số tiền bảo trợ hằng tháng của Báo Thanh Niên anh luôn ưu tiên dành cho việc học của hai con. "Linh muốn thi vào đại học để làm giáo viên mầm non, tôi rất ủng hộ quyết định của con. Còn với Huy, tôi sẽ cố gắng cho cháu học tập, nếu đủ điều kiện tôi sẽ cho cháu thi vào Trường thiếu sinh quân miền Bắc. Trong môi trường quân đội, cháu sẽ được rèn luyện và có tương lai tốt hơn", anh Dì mong mỏi.