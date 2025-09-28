5 tác hại khi nạp quá nhiều protein với người tập gym

Dựa trên các nghiên cứu và phân tích y học, ăn quá nhiều protein có thể dẫn đến những tác hại sau:

Ăn nhiều protein áp lực lên thận

Một trong những tác hại lâu dài của nạp protein quá mức là gây áp lực lên thận. Tiêu thụ lượng protein cao thúc đẩy tăng lọc cầu thận và làm giảm nhanh chức năng thận nếu không được kiểm soát, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Thịt đỏ giàu protein nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ gây ra một số tác dụng phụ với cơ thể ẢNH: AI

Khi thận phải làm việc nhiều hơn để loại bỏ sản phẩm phụ của quá trình phân hủy protein, chẳng hạn urê và ammonia, sẽ dễ dẫn tới tổn thương cấu trúc thận về lâu dài. Điều này đặc biệt quan trọng với người có vấn đề tiềm ẩn về thận, chẳng hạn người tiểu đường hoặc béo phì.

Gánh nặng đối với gan

Protein sau khi được phân hủy sẽ để lại phụ phẩm nitơ, sau đó được chuyển thành urê hoặc ammonia rồi thải qua thận. Tuy nhiên, gan cũng tham gia vào chu trình này. Khi lượng protein quá lớn, gan phải hoạt động nhiều hơn. Khi chức năng gan hoặc thận có vấn đề, dù chỉ là nhẹ, thì xử lý lượng nitơ dư thừa có thể gây mệt mỏi, đầy bụng, đôi khi ảnh hưởng tới men gan.

Rối loạn tiêu hóa

Lượng thực phẩm ăn mỗi ngày là có hạn. Do đó, nếu ưu tiên tăng nạp protein từ thịt, trứng sẽ làm giảm lượng rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu, nấm. Hệ quả dễ gây táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác.

Thêm nữa, protein chuyển hóa sẽ tạo ra nhiều phụ phẩm nitơ, urê, ammonia. Các chất này cần nước để thận thải ra. Nếu không uống đủ nước, cơ thể dễ bị mất nước, thận làm việc vất vả hơn.

Tăng cân ngoài ý muốn

Protein thường được xem là thành phần có lợi cho việc giảm cân vì giúp no lâu hơn, tăng nhiệt tiêu hao khi tiêu hóa. Tuy nhiên, khi lượng calo tổng thể vượt quá nhu cầu thì bất cứ lượng calo dư thừa nào, kể cả từ món giàu protein, cũng bị chuyển hóa thành mỡ dự trữ.

Nguy cơ mất cân bằng dinh dưỡng

Ưu tiên ăn protein quá mức không chỉ dễ dẫn đến thiếu chất xơ, vitamin, khoáng chất thiết yếu mà còn ảnh hưởng tới miễn dịch, sức khỏe đường ruột, hệ vi sinh.

Hơn nữa, nếu lượng protein chủ yếu đến từ nguồn động vật, sữa bổ sung protein chứa phụ gia, đường, chất bảo quản thì sẽ dẫn đến các phản ứng viêm, ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài.

Để hạn chế tác hại từ chế độ ăn nạp quá nhiều protein, các chuyên gia khuyến cáo cần tính toán lượng protein theo cân nặng, cường độ tập luyện, mục tiêu tăng cơ, giảm mỡ hay duy trì. Người tập gym cũng cần ưu tiên nguồn protein chất lượng, dùng xen kẽ protein động vật và thực vật. Đặc biệt, cần chú ý uống đủ nước, ăn đủ chất xơ, đa dạng hóa thực phẩm, theo Eating Well.