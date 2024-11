6 lý do giúp đi bộ là bài tập tốt nhất để khởi động ngày mới

Sau đây, chuyên gia sẽ lý giải tại sao chỉ cần vài phút đi bộ mỗi sáng có thể giúp bạn khỏe mạnh và hạnh phúc hơn?

Bác sĩ Melina B. Jampolis, tiến sĩ y khoa, huấn luyện viên cá nhân tại New York (Mỹ), chia sẻ lý do tại sao đi bộ là bài tập tốt nhất để bắt đầu ngày mới.

Không chỉ giúp duy trì cân nặng, giải tỏa căng thẳng, giảm đau xương khớp, trì hoãn chứng giãn tĩnh mạch, tăng cường miễn dịch, tăng cường khả năng sáng tạo, đi bộ buổi sáng còn có những tác dụng quan trọng sau.

Đi bộ chỉ vài phút buổi sáng mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe Ảnh: Freepik

Giải tỏa căng thẳng

Đi bộ buổi sáng giúp bạn giải phóng tâm trí và thoát khỏi căng thẳng. Đi bộ nhẹ nhàng đánh thức cơ thể, tăng lưu lượng máu và kích thích giải phóng "hoóc môn hạnh phúc" endorphin, giúp nâng cao tâm trạng một cách tự nhiên.

Kích thích hệ tiêu hóa

Bác sĩ khuyên để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hãy đi bộ mỗi buổi sáng. Bởi điều này có thể cải thiện đáng kể nhu động ruột, vì khi bạn bắt đầu di chuyển, ruột của bạn cũng bắt đầu di chuyển.

Phòng tránh bệnh tật

Đi bộ đường dài vào sáng sớm có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim, tăng huyết áp và tiểu đường loại 2.

Nghiên cứu năm 2022 được công bố trên tạp chí Nature Medicine cho thấy đi bộ 8.200 bước có hiệu quả làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như béo phì, ngưng thở khi ngủ, trào ngược dạ dày thực quản, trầm cảm, tiểu đường và huyết áp cao, theo chuyên trang y khoa Prevention.

Nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí British Journal of Sports Medicine bao gồm 10 nghiên cứu với hơn 500.000 người tham gia cho thấy đi bộ nhanh giúp giảm 15% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Hiệp hội Tiểu đường Mỹ chính thức khuyến nghị đi bộ để hạ đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine đã phát hiện đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày có thể giảm 30% nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Một nghiên cứu khác phát hiện đối với người lớn tuổi, cứ mỗi 500 bước đi thêm mỗi ngày giúp giảm 14% nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ hoặc suy tim.

Cải thiện giấc ngủ

Bắt đầu ngày mới bằng các hoạt động thể chất như đi bộ có thể ảnh hưởng tích cực đến giấc ngủ và nhịp sinh học tổng thể của bạn. Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên trong khi đi bộ buổi sáng giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học bên trong cơ thể bạn, thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Tăng tuổi thọ

Nghiên cứu đã phát hiện đi bộ nhanh từ 10 đến 59 phút mỗi tuần giúp giảm 18% nguy cơ tử vong sớm. Trong khi đó, đi 30 phút đều đặn hầu hết các ngày giúp giảm 31% nguy cơ tử vong sớm, theo Prevention.