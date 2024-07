Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện tác dụng tuyệt vời của đi bộ nhanh

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bác sĩ chia sẻ chế độ ăn giúp phòng bệnh tim mạch; Người trong độ tuổi 20, 30 cần làm gì để chăm sóc não bộ?; Làm sao để cơ bắp không mất sức mạnh khi nghỉ tập gym?...

Tác dụng không ngờ của đi bộ nhanh đối với bệnh tim, tiểu đường, ung thư

Nhiều nghiên cứu đã nêu bật tác dụng đáng ngạc nhiên của đi bộ nhanh với bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

Đi bộ nhanh có tất cả các lợi ích của các bài tập cường độ cao, nhưng lại ít căng thẳng hơn cho cơ thể, khiến nó trở thành chế độ thể dục hoàn hảo cho mọi người.



Sau đây là những lợi ích nổi trội nhất của đi bộ nhanh.

Cải thiện sức khỏe tim mạch. Tăng tốc độ đi bộ có thể tăng cường mạnh mẽ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa các cơn đau tim cũng như các bệnh tim khác. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tim mạch châu Âu, đi bộ nhanh có thể giúp giảm một nửa nguy cơ tử vong do bệnh tim so với đi bộ chậm.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Đi bộ với tốc độ nhanh cũng có thể cắt giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và cũng giúp kiểm soát đường huyết.

Theo một đánh giá có hệ thống được công bố trên tạp chí Y học thể thao Anh, đi bộ nhanh (4,8 - 6,4 km/giờ) giúp giảm đến 24% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường so với đi bộ bình thường.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Cambridge (Anh) cho thấy, đi bộ nhanh 11 phút mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ, bệnh tim và một số loại ung thư.

Người trong độ tuổi 20, 30 cần làm để chăm sóc não bộ?

Duy trì tốt sức khỏe não bộ đóng vai trò quan trọng giúp chúng ta có thể hoàn thành tốt công việc hằng ngày. Với người trẻ, chăm sóc tốt sức khỏe não bộ sẽ giúp duy trì khả năng tập trung, ghi nhớ và ngăn ngừa tình trạng suy giảm chức năng não.

Một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến nhất liên quan đến hoạt động não bộ ở người già là chứng sa sút trí tuệ. Lão hóa là yếu tố chính dẫn đến tình trạng này. Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai già đi cũng sẽ mắc sa sút trí tuệ. Các nghiên cứu cho thấy chăm sóc tốt sức khỏe não bộ khi còn trẻ có thể giúp giảm đến 40% nguy cơ mắc sa sút trí tuệ.

Dinh dưỡng tốt và tập luyện thể thao sẽ giúp duy trì tốt sức khỏe não bộ PEXELS

Để bảo vệ tốt sức khỏe não bộ, người trẻ có thể áp dụng những cách sau:

Dinh dưỡng tốt. Dinh dưỡng tốt đóng vai trò rất quan trọng với sức khỏe não bộ. Dù não chỉ chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể nhưng lại tiêu thụ khoảng 20% tổng năng lượng. Do đó, yếu tố dinh dưỡng đóng vai trò cực kỳ quan trọng với sức khỏe não.

Ngoài ra, chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp. Tất cả những tình trạng này đều làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Uống đủ nước. Khoảng 60% cơ thể chúng ta được tạo thành từ nước. Do đó, uống đủ nước rất cần thiết cho chức năng não. Mất nước sẽ khiến cơ thể có cảm giác mệt mỏi và làm giảm hiệu suất hoạt động của não. Cụ thể, khả năng ghi nhớ, chú ý, tập trung và thời gian phản ứng cũng đều sụt giảm.

Làm sao để cơ bắp không mất sức mạnh khi nghỉ tập gym?

Đối với những người nâng tạ, ngưng tập luyện nhiều ngày có thể khiến các khối cơ nhỏ lại. Tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà lượng cơ bắp mất đi sẽ ít hay nhiều. Đi đôi với tình trạng mất cơ thì sức mạnh cũng sẽ giảm. Có một số biện pháp có thể giúp duy trì khối lượng và sức mạnh cơ bắp.

Hít xà đơn thường xuyên có thể giúp duy trì khối lượng và sức mạnh cơ bắp PEXELS

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Medicine and Science in Sports and Exercise đã yêu cầu các tình nguyện viên tập luyện các bài tăng cường sức mạnh trong 9 tuần. Sau đó, họ nghỉ tập trong suốt 31 tuần. Kết quả cho thấy những người trẻ trong nhóm 20 đến 30 tuổi chỉ mất đi 8% sức mạnh, trong khi những người lớn tuổi trong nhóm 65 đến 75 tuổi lại mất đi 14% sức mạnh.

Để duy trì khối lượng cơ và sức mạnh cơ bắp khi ngừng tập, mọi người cần áp dụng những cách sau:

Duy trì lượng calo cân bằng. Khi ngưng tập, để đảm bảo cơ thể không tăng mỡ cũng như không mất cơ, từ đó làm giảm sức mạnh thì hãy áp dụng chế độ ăn cân bằng calo. Lượng calo nạp vào sẽ tương đương calo tiêu hao. Khi đó, tỷ lệ cơ và mỡ của cơ thể sẽ được duy trì ở mức độ ổn định.

Ăn đủ protein. Ngoài việc ăn cân bằng calo, người tập cần đảm bảo nạp đủ protein. Protein là chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng nhất giúp phát triển và duy trì cơ bắp. Nếu không nạp đủ protein, đặc biệt là trong thời gian nghỉ tập, thì có thể dẫn đến mất cơ và giảm sức mạnh.

Nguyên nhân là vì cơ bắp được cấu tạo và cũng là nơi lưu trữ protein. Nếu không nạp đủ protein thì cơ thể sẽ huy động protein từ cơ và khiến cơ nhỏ lại. Tình trạng này gọi là dị hóa cơ bắp.