6 mẹo bạn nên làm mỗi đêm để giảm cân nhiều hơn

Một là những thói quen ảnh hưởng đến cách cơ thể bạn xử lý mọi thứ trong khi bạn ngủ. Hai là những thói quen giúp bạn có một đêm ngon giấc để bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng cho ngày mới.



Mike Bohl, bác sĩ, tiến sĩ, thành viên của Hội đồng Chuyên gia Y tế của trang web Eat This, Not That!, đồng thời là huấn luyện viên cá nhân và huấn luyện viên dinh dưỡng được chứng nhận, chia sẻ về 6 mẹo mà bạn có thể làm mỗi đêm để giảm cân nhiều hơn.

Nhóm 1: Làm thế nào để tiếp tục đốt cháy calo vào ban đêm?

Muốn giảm cân nhiều hơn, đừng ăn quá muộn

Nếu muốn giảm cân nhiều hơn, bạn đừng bạn buổi tối quá muộn Shutterstock

"Bất kể thời gian bạn ăn, cơ thể bạn sẽ xử lý lượng calo theo cùng một cách. Điều đó nói rằng, những người có xu hướng ăn muộn hơn vào ban đêm cũng có xu hướng ăn nhiều thực phẩm giàu calo hơn hoặc có thể ăn không phải vì đói mà vì họ buồn chán", tiến sĩ Bohl giải thích.



Nếu bạn thực sự muốn ăn nhẹ trước khi đi ngủ, thì hãy dùng thực phẩm có protein casein, chẳng hạn như các sản phẩm từ sữa.

Tiến sĩ Bohl giải thích: "Protein casein tiêu hóa chậm hơn, vì vậy một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ có thể cung cấp cho cơ thể bạn loại protein mà cơ thể bạn có thể sử dụng suốt đêm để sửa chữa và xây dựng cơ bắp".

Tập một số bài tập nhưng đừng quá gần giờ đi ngủ

Nếu bạn tập thể dục quá gần giờ đi ngủ, bạn có thể khó đi vào giấc ngủ. Shutterstock

Nếu bạn tập thể dục quá gần giờ đi ngủ, bạn có thể khó đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, tiến sĩ Bohl nói rằng cơ thể con người tiếp tục đốt cháy calo trong những giờ sau khi tập luyện.

"Vì vậy, nếu bạn tập thể dục đúng giờ (chẳng hạn như tập thể dục vào buổi chiều muộn hoặc đi bộ buổi tối), bạn sẽ tiếp tục đốt cháy thêm calo vào thời gian ngủ của mình", ông Bohl nói thêm.

Nhóm 2: Làm thế nào để có một giấc ngủ ngon hơn?

Không uống rượu trước khi ngủ

Uống đồ uống có cồn trước khi đi ngủ là một thói quen xấu vì nhiều lý do.

Tiến sĩ Bohl giải thích: "Rượu đi kèm với rất nhiều calo dư thừa, vì vậy nên tránh uống rượu trước khi đi ngủ. Rượu cũng làm gián đoạn giấc ngủ, vì vậy nếu bạn uống nhiều rượu trước khi đi ngủ, bạn có thể không cảm thấy thoải mái vào buổi sáng".

Phòng ngủ mát mẻ

"Một số nghiên cứu cho thấy rằng nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể xử lý chất béo và ngủ trong phòng mát hơn có thể giúp đốt cháy nhiều calo hơn qua đêm", tiến sĩ Bohl nói.

Ngoài ra, nhiệt độ phòng mát mẻ sẽ thúc đẩy một giấc ngủ ngon!

Nhiệt độ lý tưởng để đặt cho phòng ngủ, đối với người Mỹ, là khoảng 65 độ F (18,3 độ C), theo Eat This, Not That!

Tránh ánh sáng xanh

Việc lướt mạng quá nhiều và xem TV say sưa không nên là thói quen thư giãn vào ban đêm của bạn! Shutterstock

Tiến sĩ Bohl giải thích: Tất cả các màn hình như điện thoại, máy tính xách tay và TV - phát ra ánh sáng xanh có thể làm rối loạn nhịp sinh học của bạn, còn được gọi là "chu kỳ thức/ngủ tự nhiên của bạn".

Việc lướt mạng quá nhiều và xem TV say sưa không nên là thói quen thư giãn vào ban đêm của bạn!

Ngủ và thức dậy cùng một thời điểm mỗi ngày

Tiến sĩ Bohl giải thích: "Đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày cũng là một cách tuyệt vời để quản lý nhịp sinh học của bạn và đảm bảo rằng bạn ngủ đủ giấc mỗi đêm".

Thư giãn trước khi đi ngủ có thể giúp giảm bớt mọi căng thẳng và làm dịu tâm trí của bạn. Việc thư giãn có thể là nhâm nhi trà hoa cúc hoặc ngâm mình trong bồn tắm nhẹ nhàng với muối tắm…, theo Eat This, Not That!