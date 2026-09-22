    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Đời sốngCộng đồng

    7 giờ 5 phút ngày mai xảy ra Thu phân: Ở đâu nhìn thấy mặt trời lúc nửa đêm?

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Ở Việt Nam, đúng 7 giờ 5 phút ngày mai 23.9, hiện tượng Thu phân chính thức bắt đầu. Điều gì xảy ra vào ngày này và ở đâu trên thế giới thấy được mặt trời lúc nửa đêm?

    TheoTimeanddate.com, Thu phân 2026 xảy ra vào lúc 7 giờ 5 phút sáng mai 23.9 theo giờ Việt Nam. Đây là thời điểm đánh dấu sự bắt đầu của mùa thu ở Bắc bán cầu (bao gồm Việt Nam) và mùa xuân ở Nam bán cầu. Vào ngày này, mọi nơi trên trái đất đều có ngày và đêm gần như bằng 12 giờ.

    7 giờ 5 phút ngày mai xảy ra Thu phân: Mặt trời lúc nửa đêm ở đâu? - Ảnh 1.

    Thu phân 2026 xảy ra vào lúc 7 giờ 5 phút sáng mai 23.9 theo giờ Việt Nam. Đây là thời điểm đánh dấu sự bắt đầu của mùa thu ở Bắc bán cầu (bao gồm Việt Nam) và mùa xuân ở Nam bán cầu

    ẢNH: THANH TÙNG

    Dù bạn ở bất kỳ đâu, mặt trời đều mọc lên ở hướng chính đông và lặn đi ở hướng chính tây. Điểm phân xảy ra do trục tự quay của trái đất nghiêng một góc 23,5° so với mặt phẳng hoàng đạo.

    Thuật ngữ "điểm phân" (equinox) bắt nguồn từ các từ trong tiếng Latinh là aequus (bằng nhau) và nox (đêm).

    Ngay cả khi ngày và đêm không chính xác bằng nhau tại điểm phân, vẫn sẽ có những ngày mà độ dài ban ngày và ban đêm rất gần 12 giờ. Chúng được gọi là "điểm cân bằng". Ngày này có thể xảy ra vài ngày hoặc vài tuần trước hoặc sau một điểm phân.

    Thu phân, nơi nào có mặt trời mọc suốt 24 giờ?

    Theo chuyên gia, điểm phân như Thu phân xảy ra do trục tự quay của trái đất nghiêng một góc 23,5° so với mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh mặt trời. Hướng của trục quay vẫn cố định trong không gian khi trái đất di chuyển trên quỹ đạo, trong khi hướng quan sát của chúng ta về phía mặt trời thay đổi và lần lượt đi qua các chòm sao hoàng đạo.

    Do đó, đôi khi cực bắc của trái đất sẽ nghiêng về phía mặt trời nhiều hơn vào tháng 6 và đôi khi lại nghiêng ra xa mặt trời hơn vào tháng 12. Điều này tạo ra các mùa trong năm.

    Tại các điểm trung gian giữa những điểm chí, mặt trời nằm chính xác trên xích đạo vào khoảng ngày 21.3 và 23.9. Vào tháng 3, mặt trời di chuyển về phía bắc qua đường xích đạo, trong khi vào tháng 9, mặt trời di chuyển về phía nam.

    Vào ngày Thu phân ở Nam Cực, mặt trời sẽ mọc trong 24 giờ. Đây chính là cơ hội hoàn hảo để quan sát hiện tượng "mặt trời lúc nửa đêm". Các vị trí trên xích đạo, độ dài ban ngày luôn dài hơn 12 giờ một chút trong suốt năm.

    7 giờ 5 phút ngày mai xảy ra Thu phân: Mặt trời lúc nửa đêm ở đâu? - Ảnh 2.

    Dưới góc độ tiết khí, tiết Thu phân là tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm

    ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

    Dưới góc độ tiết khí, tiết Thu phân là tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này kéo dài từ ngày mai 23.9 (khi tiết Bạch lộ kết thúc) đến ngày 8.10 dương lịch (khi Hàn lộ tiếp nối).

    Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

    24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn. Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Bạch lộ ứng với kinh độ mặt trời bằng 180°.

    Tin liên quan

    Hôm nay người Việt đón tiết Xuân phân 20.3, cần lưu ý gì?

    Hôm nay người Việt đón tiết Xuân phân 20.3, cần lưu ý gì?

    Ngày 20.3 hôm nay, người Việt chính thức đón tiết Xuân phân, đánh dấu ngày và đêm gần như bằng nhau trên khắp thế giới. Ngày này có gì đặc biệt?

    Tối nay 20.3, Xuân phân bắt đầu lúc mấy giờ và có gì trên bầu trời?

    15 giờ 24 phút hôm nay 21.6 bắt đầu Hạ chí: Vì sao phải chờ đến năm 2203?

    Khám phá thêm chủ đề

    Thu phân mặt trời lúc nửa đêm thu phân 2026 thu phân là gì equinox tiết thu phân

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận