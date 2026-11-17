Giữa trưa nắng gắt, bên đường Nguyễn Thị Định, gần khu vực cầu Mỹ Thủy (phường Cát Lái, TP.HCM), bà Phan Thị Liên (86 tuổi, thường gọi là bà Tư Kiếng) ngồi trong chiếc chòi tạm, bên cạnh những túi rau củ chờ khách ghé mua.

Đôi mắt đã mờ, việc đi lại cũng khó khăn, nhưng bà Liên vẫn duy trì công việc bán rau để có thêm tiền trang trải sinh hoạt. Bà bảo còn sức thì còn cố gắng kiếm đồng ra đồng vào, không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu.

Đôi mắt mờ và chiếc chòi tạm bên đường

Chiếc chòi của bà Liên được dựng tạm bằng vài cọc cây cắm xuống nền đất đá, bên trên phủ những mảnh bạt và áo mưa cũ để che nắng. Gần tuyến đường có nhiều xe tải trọng lớn qua lại, nơi bà ngồi bán hàng thường xuyên có tiếng xe và bụi đường.

Dưới chiếc nón lá cũ, bà Liên ngồi bên những túi ni lông đựng bầu, bí, mướp hương, hành. Đôi bàn tay đã nhăn nheo, một ngón tay dán băng cá nhân, chậm rãi mở từng túi rau củ khi có khách ghé mua.

Dù tuổi cao, mắt mờ bà Liên vẫn bám trụ mưu sinh ẢNH: TRẦN KHA

"Trước tôi bán dạo ở ngã tư Mai Chí Thọ mấy năm, rồi dời về đây ngồi được gần năm nay. Hàng ngày mua rau, củ, quả ở chợ bên Thảo Điền rồi đem ra đây. Có ngày đắt, có ngày ế, đồ héo là không bán được. Bán riết mà vốn liếng hụt dần…", bà Liên kể.

Công việc buôn bán phụ thuộc vào lượng khách qua đường. Có ngày bán được nhiều, nhưng cũng có hôm rau củ còn lại, không thể để lâu. Dù vậy, bà vẫn đều đặn ra chiếc chòi tạm để tiếp tục công việc quen thuộc.



Người đi đường ghé mua ủng hộ củ, quả của cụ bà 86 tuổi ẢNH: TRẦN KHA

Đôi bàn tay cụ khô khốc cố gắng mở nút thắt túi nhựa lấy củ, quả bán cho khách ẢNH: TRẦN KHA

Khi được hỏi vì sao không ở nhà nghỉ ngơi cùng con cháu, bà Liên chia sẻ: "Nghỉ chi chú, còn sức thì còn ráng kiếm đồng ra đồng vô tự nuôi thân. Con cái đứa nào cũng nghèo khổ, đi lượm ve chai, bán vé số bươn chải. Tụi nó lo thân chưa xong, mình đâu nỡ phiền hà".

Ở tuổi 86, thị lực của bà đã suy giảm nhiều. Khi người cháu trai tan ca, chạy xe máy đến đón bà về nghỉ trưa, dù đứng cách chừng hai bước chân, bà vẫn không nhìn rõ mặt, phải lên tiếng hỏi để nhận ra người thân.

Căn chòi tạm bợ che nắng của bà Liên ẢNH: TRẦN KHA

Thấy bà đi lại khó khăn, chúng tôi định bước đến đỡ lên xe nhưng bà xua tay từ chối.

Bà cho biết cách đây chưa lâu, mình bị một chiếc xe va trúng, gây thương tích ở vùng sườn và vai. Do những chỗ bị thương vẫn còn đau, bà ngại người khác vô tình chạm vào nên muốn tự bước lên xe.

86 tuổi vẫn muốn tự nuôi thân

Ông Nguyễn Văn Tuấn (68 tuổi, người dân địa phương) cho biết đã biết hoàn cảnh bà Liên từ nhiều năm nay.

"Gia cảnh bà Liên khổ từ xưa tới giờ. Vợ chồng bà trước làm từ đình (người làm công việc giữ đình của ngôi làng - PV), được đình cho mảnh đất nhỏ che căn nhà tình thương tá túc qua ngày. Chồng mất, con cái đông mà tứ tán mưu sinh. Bà già cả, mắt kém mà ngày nào cũng lủi thủi ra đây ngồi từ sáng sớm đến trưa trật, thấy xót xa lắm", ông Tuấn chia sẻ.

Dù đã bước qua giờ chiều, hàng hóa rau, củ, quả vẫn chưa bán được bao nhiêu bà Liên đành dọn hàng về ẢNH: TRẦN KHA

Trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư khu phố 23 (phường Cát Lái), xác nhận hoàn cảnh bà Liên khó khăn.

Theo ông Hiệp, chính quyền địa phương và MTTQ thỉnh thoảng vẫn trích các suất hỗ trợ, quà trợ cấp cho bà. Tuy nhiên, nguồn lực của khu phố còn hạn chế.

Gần trưa, người cháu trai chở bà Liên về nhà, để lại chiếc chòi tạm bên đường Nguyễn Thị Định. Sau nhiều năm bán dạo rồi chuyển sang bán rau củ tại đây, bà vẫn muốn tiếp tục công việc khi sức khỏe còn cho phép.

Ở tuổi 86, điều bà Liên mong mỏi không phải điều gì lớn lao, mà là còn đủ sức kiếm thêm thu nhập, tự lo cho bản thân và không phải phiền đến những người con cũng đang vất vả mưu sinh.