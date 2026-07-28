ACV dự kiến đầu tư gần 12.000 tỉ đồng mở rộng sân bay Cam Ranh

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong cùng Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường ngày 27.7 chủ trì buổi làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tình hình hoạt động và định hướng phát triển Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh theo quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo ACV, trong 6 tháng đầu năm 2026, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phục vụ khoảng 4,1 triệu lượt hành khách, trong đó gần 2,6 triệu lượt khách quốc tế, khai thác hơn 21.500 chuyến bay thương mại và vận chuyển 7.453 tấn hàng hóa. Dự kiến cả năm 2026, sản lượng hành khách đạt khoảng 8,3 triệu lượt, cùng hơn 45.100 chuyến bay thương mại và trên 15.100 tấn hàng hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong (giữa) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐQT ACV Nguyễn Cao Cường ẢNH: MẠNH HÙNG

Theo quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt, đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh sẽ đạt công suất 19 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, công suất dự kiến nâng lên 36 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Để đáp ứng mục tiêu quy hoạch, ACV dự kiến đầu tư gần 12.000 tỉ đồng triển khai 3 dự án trọng điểm. Trong đó, dự án lớn nhất là xây dựng nhà ga hành khách T1 mới với tổng vốn khoảng 10.600 tỉ đồng, công suất 9 triệu hành khách/năm. Khi kết nối với nhà ga hiện hữu, tổng công suất khai thác sẽ đạt khoảng 11 triệu hành khách/năm. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 1.2030.

Bên cạnh đó, ACV sẽ đầu tư nhà ga hàng hóa công suất 50.000 tấn/năm với kinh phí khoảng 175 tỉ đồng và mở rộng sân đỗ thêm 11 vị trí, nâng tổng số vị trí đỗ máy bay lên 44, tổng vốn khoảng 1.180 tỉ đồng. Hai dự án này dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV, phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: MẠNH HÙNG

Để bảo đảm tiến độ triển khai, ACV đề nghị tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xem xét miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định; đồng thời đẩy nhanh công tác thu hồi, bàn giao mặt bằng và các thủ tục đầu tư xây dựng.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong đánh giá cao vai trò của ACV trong đầu tư, quản lý và khai thác Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các dự án theo đúng quy hoạch.

Ông Trần Phong giao Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết các thủ tục về đất đai, xem xét việc miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định và chủ động xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, không để kéo dài.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ACV tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ khó khăn, góp phần đưa Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trở thành đầu mối giao thông hàng không hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và logistics của Khánh Hòa cũng như khu vực Nam Trung bộ.

