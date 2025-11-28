AEON khai trương Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn tại Bình Dương

AEON Bình Dương Midori Park nằm tại Khu thương mại Midori Park Square, hướng đến phục vụ nhu cầu mua sắm hằng ngày, qua đó góp phần nâng tầm phong cách sống của khách hàng địa phương. Mô hình này được tập đoàn ra mắt lần đầu tại Hà Nội vào năm 2022 và AEON Bình Dương Midori Park được xem là bước tiến tiếp theo trong lộ trình mở rộng mô hình này tại Việt Nam.

AEON Bình Dương Midori Park chính thức khai trương vào sáng 27.11 ẢNH: CTV

AEON Bình Dương Midori Park có tổng diện tích hơn 2.800 m². Để nâng cao trải nghiệm mua sắm, siêu thị đã ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại và tiện ích mới như cân AI cùng hệ thống locker Face ID hiện đại. Đồng thời, tất cả quầy POS thu ngân được đồng bộ để hỗ trợ thanh toán mọi loại sản phẩm, nhờ đó đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng. Bên cạnh đó, các tiện ích công nghệ cũng được tích hợp tại khu vực kiosk chọn món tự động và quầy thanh toán nhanh...

Theo chia sẻ của ông Tezuka Daisuke - Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam, thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển khi kênh bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 12 - 15% thị phần. Năm 2024, AEON tại Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 120% so với cùng kỳ, tiếp tục là thị trường ngoài Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Kết quả này đến từ chiến lược đa dạng hóa mô hình bán lẻ và mở rộng hệ sinh thái điểm bán trên toàn quốc. Việc khai trương AEON Bình Dương Midori Park là bước tiến tiếp theo trong lộ trình nhân rộng mô hình Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn tại các khu đô thị mới, hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô gấp hơn 3 lần vào năm 2030.

AEON Bình Dương Midori Park nâng cao trải nghiệm mua sắm, giúp khách hàng dễ dàng thanh toán nhanh chóng ẢNH: CTV

Xác định Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm bên cạnh Nhật Bản, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong hệ thống AEON trong khu vực, AEON triển khai chiến lược phát triển toàn diện với ba trọng tâm: Phát triển song phương theo cả chiều dọc và chiều ngang, xây dựng hệ sinh thái AEON toàn diện, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững. AEON tiếp tục tăng tốc mở rộng hệ thống, thông qua đa dạng hóa thị trường và mô hình bán lẻ, triển khai linh hoạt theo đặc thù từng đô thị, khu dân cư và phù hợp với nhu cầu của người dân tại mỗi địa phương.