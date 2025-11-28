Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

AEON khai trương Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn tại Bình Dương

Mai Phương
Mai Phương
28/11/2025 17:29 GMT+7

AEON Việt Nam ngày 27.11 chính thức khai trương AEON Bình Dương Midori Park - mô hình Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn tại Bình Dương.

AEON Bình Dương Midori Park nằm tại Khu thương mại Midori Park Square, hướng đến phục vụ nhu cầu mua sắm hằng ngày, qua đó góp phần nâng tầm phong cách sống của khách hàng địa phương. Mô hình này được tập đoàn ra mắt lần đầu tại Hà Nội vào năm 2022 và AEON Bình Dương Midori Park được xem là bước tiến tiếp theo trong lộ trình mở rộng mô hình này tại Việt Nam. 

AEON khai trương Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn tại Bình Dương- Ảnh 1.

AEON Bình Dương Midori Park chính thức khai trương vào sáng 27.11

ẢNH: CTV

AEON Bình Dương Midori Park có tổng diện tích hơn 2.800 m². Để nâng cao trải nghiệm mua sắm, siêu thị đã ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại và tiện ích mới như cân AI cùng hệ thống locker Face ID hiện đại. Đồng thời, tất cả quầy POS thu ngân được đồng bộ để hỗ trợ thanh toán mọi loại sản phẩm, nhờ đó đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng. Bên cạnh đó, các tiện ích công nghệ cũng được tích hợp tại khu vực kiosk chọn món tự động và quầy thanh toán nhanh...

Theo chia sẻ của ông Tezuka Daisuke - Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam, thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển khi kênh bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 12 - 15% thị phần. Năm 2024, AEON tại Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 120% so với cùng kỳ, tiếp tục là thị trường ngoài Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Kết quả này đến từ chiến lược đa dạng hóa mô hình bán lẻ và mở rộng hệ sinh thái điểm bán trên toàn quốc. Việc khai trương AEON Bình Dương Midori Park là bước tiến tiếp theo trong lộ trình nhân rộng mô hình Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn tại các khu đô thị mới, hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô gấp hơn 3 lần vào năm 2030.

AEON khai trương Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn tại Bình Dương- Ảnh 2.

AEON Bình Dương Midori Park nâng cao trải nghiệm mua sắm, giúp khách hàng dễ dàng thanh toán nhanh chóng

ẢNH: CTV

Xác định Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm bên cạnh Nhật Bản, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong hệ thống AEON trong khu vực, AEON triển khai chiến lược phát triển toàn diện với ba trọng tâm: Phát triển song phương theo cả chiều dọc và chiều ngang, xây dựng hệ sinh thái AEON toàn diện, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững. AEON tiếp tục tăng tốc mở rộng hệ thống, thông qua đa dạng hóa thị trường và mô hình bán lẻ, triển khai linh hoạt theo đặc thù từng đô thị, khu dân cư và phù hợp với nhu cầu của người dân tại mỗi địa phương.

Tin liên quan

Tập đoàn AEON khánh thành trung tâm thương mại thứ 8 tại Việt Nam

Tập đoàn AEON khánh thành trung tâm thương mại thứ 8 tại Việt Nam

Ngày 4.10, Tập đoàn AEON chính thức khánh thành Trung tâm thương mại AEON Tân An tại tỉnh Tây Ninh.

Khám phá thêm chủ đề

AEON siêu thị Bình Dương AEON Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận