AFC viết quá hay: ‘Đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu hân hoan, Vạn Sự như ý’

Cứ khi gặp khó khăn, đội tuyển nữ Việt Nam đã có Vạn Sự

the-AFC.com đánh giá: "Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu lấn lướt trước đối thủ Ấn Độ. Ngay từ đầu trận, các học trò của HLV Mai Đức Chung tạo sức ép mạnh lên đối phương bằng lối chơi gây sức ép tầm cao.

"Những nữ chiến binh sao vàng" đã thể hiện quyết tâm ngay từ phút đầu tiên với cú sút xa của Vạn Sự đi chệch khung thành. Phía bên kia, đội Ấn Độ cũng kịp thử thách thủ môn Kim Thanh với cú sút của Sangita Basfore".

Vạn sự ấn định tỷ số ở phút bù giờ

AFC gọi chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam với cú đúp của nữ cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự là 'khởi đầu hân hoan, Vạn Sự như ý' Ảnh: Chụp màn hình AFC

"Mặt dù vậy, lối chơi tốc độ cao của các nữ cầu thủ Việt Nam vẫn mang tính chủ đạo của trận đấu. Trong đó, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy đã suýt chút nữa đưa đội tuyển nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước nếu như cú sút từ xa đẹp mắt của cô không bật xà ngang dội ra.

Tiếp đến là cơ hội ngon ăn của Huỳnh Như bị bỏ lỡ khi cô đối mặt với thủ môn Panthoi Chanu Elangbam (Ấn Độ). Ngoài ra, Bích Thùy còn có một cơ hội khác cũng buộc thủ môn Panthoi phải vất vả cản phá", the-AFC.com đánh giá thêm.

Sức ép liên tục của đội tuyển nữ Việt Nam đã được đền đáp ở phút thứ 30 khi các cầu thủ Ấn Độ không thể xử lý đường chuyền vào vòng cấm của Thái Thị Thảo, tạo điều kiện cho Bích Thùy kiến tạo cho Vạn Sự có pha dứt điểm tuyệt đẹp bằng cú sút cong qua đầu thủ môn Panthoi để mở tỷ số 1-0 trận đấu.

Trong hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam những tưởng đã sớm kết liễu mọi hy vọng của đối thủ nếu như Thái Thị Thảo tỉnh táo và xử lý gọn gàng hơn để ghi bàn ở phút 48. Nhưng vì bất ngờ và lúng túng từ pha tạt đẹp mắt của Phạm Hải Yến, Thái Thị Thảo đã bị VAR xác định ở thế việt vị và từ chối bàn thắng đáng tiếc, theo the-AFC.com.

Vạn Sự (21) lập cú đúp cho đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu hân hoan tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Women's Asian Cup) Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

2 phút sau cơ hội ngon ăn này không thể tận dụng được, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị đối thủ bất ngờ phản công và có bàn gỡ hòa 1-1 do công cầu thủ vừa vào thay người Sanfida ghi phút 52. Bàn gỡ này giúp đội Ấn Độ lên tinh thần và tưởng chừng đã có được một điểm trước đội Việt Nam.

"Mặc dù vậy, đúng là khi có khó khăn đội tuyển nữ Việt Nam giống như lại có "Vạn Sự như ý". Đó là tình huống Vạn Sự một lần nữa tận dụng sai lầm của các cầu thủ Ấn Độ trong việc phá bóng sau đường chuyền của Vũ Thị Hoa, giúp cô không thể bỏ lỡ thêm cơ hội khi ghi bàn thứ hai trong trận bằng một pha dứt điểm tuyệt vời nữa, để ấn định chiến thắng tỷ số 2-1 cho đội nhà ở phút 90+4", the-AFC.com nhận định thêm.

Trận thắng với bàn thắng quyết định ở phút chót này giúp đội tuyển nữ Việt Nam vươn lên ngôi nhì bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Women's Asian Cup), xếp sau đội Nhật Bản khi cùng có 3 điểm, nhưng kém hiệu số +1 so với +2.

Ở lượt tiếp theo, đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội Đài Loan lúc 12 giờ ngày 7.3. Trong khi đội Nhật Bản gặp Ấn Độ lúc 18 giờ cùng ngày. Ở lượt cuối ngày 10.3, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản lúc 16 giờ, còn đội Ấn Độ gặp đội Đài Loan (cùng giờ).