'AI tăng trưởng theo cấp số mũ nhưng các sở ngành vẫn còn đá qua đá lại'

Ngày 18.5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức diễn đàn trí thức khoa học - công nghệ nhằm đóng góp ý kiến cho định hướng phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Diễn đàn được kỳ vọng trở thành không gian trao đổi cởi mở, trách nhiệm và thực chất để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia tiếp tục hiến kế cho thành phố trên nhiều lĩnh vực trọng tâm.

Các nội dung được đưa ra thảo luận gồm phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đô thị thông minh, sinh thái; cơ chế thu hút nhân tài; phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong phản biện và tư vấn chính sách phát triển thành phố.

Ông Võ Duy Khương, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến tại diễn đàn

Nêu ý kiến tại diễn đàn, ông Võ Duy Khương, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES), đặt vấn đề: Đà Nẵng đang ở đâu trong kỷ nguyên số?

Theo ông Khương, thành phố hiện có nhiều nghị quyết, chủ trương, đề án liên quan đến xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số, song vẫn thiếu một "tổng chỉ huy" đủ thẩm quyền và năng lực để điều phối tổng thể trong lĩnh vực công nghệ.

"Cảm nhận của tôi là thành phố chưa có chỉ huy chung. Trong khi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển theo cấp số mũ thì tất cả những gì chúng ta đang làm, cố gắng lắm cũng chỉ là cấp số cộng", ông Khương nói.

Từ thực tế đó, ông kiến nghị Đà Nẵng cần sớm xây dựng chiến lược tổng thể về AI, tận dụng lợi thế nhiều năm nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển công nghệ số.

Ông Khương cũng cho rằng khu vực doanh nghiệp hiện vẫn đứng ngoài làn sóng chuyển đổi số. Theo khảo sát mà ông dẫn lại, khoảng 98% doanh nghiệp chưa thực sự tham gia vào quá trình ứng dụng công nghệ số và AI.

Ông phân tích, ngoài khó khăn khách quan, nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng tham gia vì lo ngại tính minh bạch trong hoạt động tài chính, kế toán.

"Hiện nay vẫn tồn tại tình trạng 2 sổ sách: một sổ sách làm việc với cơ quan thuế và một sổ sách nội bộ", ông nêu thực tế.

Theo ông Khương, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Đà Nẵng không thể để doanh nghiệp đứng ngoài cuộc chơi công nghệ số và AI. Thành phố cần có chính sách đủ mạnh để kéo doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng chỉ ra những điểm nghẽn về thể chế và điều hành. Ông nhận định vẫn tồn tại tình trạng các sở, ngành "đá bóng" trách nhiệm qua lại, làm giảm hiệu quả xử lý công việc.

"AI tăng trưởng theo cấp số mũ nhưng các sở ngành vẫn còn ngồi đây đá qua đá lại thì mới chỉ dừng ở lý thuyết", ông Khương nói.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cho biết Thường trực Thành ủy cũng nhìn nhận rõ nhiều vấn đề tồn tại của thành phố và xác định cần tập trung giải quyết bằng các hành động cụ thể.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát biểu tại diễn đàn

Theo ông Thanh, hiện nay, một số sở, ban ngành và địa phương vẫn tồn tại tâm lý làm việc cầm chừng, vừa làm vừa nhìn ngó xung quanh.

"Có chuyện đá bóng lên, đá bóng xuống, qua bên này rồi qua bên kia, nhưng đến lúc cần đá vào gôn thì không đá. Việc này lãnh đạo thành phố đều biết và sắp tới chúng tôi sẽ thảo luận, có những quyết sách cụ thể để thay đổi cách làm việc như vậy", ông Thanh nhấn mạnh.

Ông Lê Trí Thanh khẳng định yêu cầu đặt ra đối với Đà Nẵng là phải trở thành cực tăng trưởng của cả nước. Vì vậy, mục tiêu không chỉ là tăng trưởng 2 con số đơn thuần mà phải đạt mức tăng trưởng ấn tượng, thực chất, dựa trên các tiềm năng và lợi thế mới của thành phố sau sáp nhập.