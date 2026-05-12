Đà Nẵng lấy kết quả xử lý kiến nghị của dân để đánh giá người đứng đầu

Ngày 12.5, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, phường, đặc khu triển khai nghiêm túc quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm tiếp thu góp ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; đẩy mạnh đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức tiếp thu ý kiến, đối thoại với nhân dân. Đồng thời thiết lập, duy trì và công khai các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; phân công rõ trách nhiệm cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận, xử lý, tổng hợp và phản hồi ý kiến của người dân.

Đà Nẵng yêu cầu đối thoại trực tiếp, công khai toàn bộ xử lý kiến nghị của dân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh việc tiếp thu, giải trình phải được thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Kết quả thực hiện sẽ gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương.

Hằng năm, các cơ quan, địa phương phải xây dựng kế hoạch đối thoại với nhân dân, xác định rõ nội dung, thời gian và hình thức tổ chức bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đồng thời chủ động rà soát các vấn đề nổi cộm, bức xúc để tham mưu Chủ tịch UBND thành phố tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ, chuyên đề hoặc đột xuất.

Nội dung đối thoại phải tập trung vào các "điểm nghẽn" trong quản lý, điều hành; các kiến nghị, phản ánh, vấn đề bức xúc được người dân quan tâm. Sau đối thoại, các cơ quan liên quan phải kịp thời xử lý, giải quyết và công khai kết quả theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức đối thoại, tiếp nhận và xử lý ý kiến của nhân dân nhằm nâng cao tính minh bạch, kịp thời trong phản hồi thông tin.

Sở Nội vụ được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng theo quy định.