Sau khi ăn, cảm giác bụng căng phồng, ợ hơi hoặc muốn nới lỏng quần có thể xuất hiện. Tình trạng này khá phổ biến và thường không đáng lo ngại. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu có thể kéo dài nếu cơ thể phải xử lý quá nhiều thức ăn cùng lúc.

Ông Rosario J. Ligresti, chuyên khoa tiêu hóa, Trưởng khoa Tiêu hóa tại Trung tâm Y tế Đại học Hackensack (Mỹ), cho biết khoảng 20% dân số thường xuyên bị đầy bụng. Khi ăn quá nhiều, dạ dày phải giãn ra để chứa thức ăn. Thực phẩm giàu chất béo cũng lưu lại trong dạ dày lâu hơn, trong khi carbohydrate không được hấp thu hết có thể tạo thêm khí.

Nhiều người thường bị đầy bụng sau khi ăn một bữa no mà không rõ nguyên nhân vì sao ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Dưới đây là 5 cách giúp giảm cảm giác đầy bụng sau khi ăn quá no, theo trang Real Simple.

Giữ tư thế ngồi hoặc đứng thẳng

Sau bữa ăn, bạn nên ngồi hoặc đứng thay vì nằm ngay lên giường hay ghế sofa.

Bà Savita Srivastava, chuyên gia tiêu hóa được đào tạo tại Đại học Yale (Mỹ), cho biết tư thế nằm khiến thức ăn và dịch vị dễ trào ngược lên thực quản. Thói quen này cũng làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Tốt nhất, bạn nên giữ tư thế thẳng trong 1 đến 2 giờ sau ăn.

Đi bộ nhẹ nhàng

Đi bộ khoảng 10 đến 15 phút giúp kích thích hoạt động tiêu hóa. Vận động nhẹ thúc đẩy nhu động ruột, giúp khí di chuyển dọc đường tiêu hóa và hỗ trợ dạ dày đưa thức ăn xuống ruột. Theo bác sĩ Srivastava, bạn thường có thể cảm thấy dễ chịu hơn sau 15 đến 30 phút.

Chườm ấm vùng bụng

Nếu bụng vẫn căng tức, bạn có thể dùng túi chườm ấm hoặc chai nước nóng đặt lên bụng trong 15 đến 20 phút. Hơi ấm giúp tăng lưu thông máu, thư giãn cơ ruột và làm dịu cảm giác đau tức.

Massage bụng nhẹ nhàng

Bác sĩ Ligresti khuyên nên massage bụng theo chiều hoạt động của ruột già. Bạn bắt đầu từ bụng dưới bên phải, xoa lên phía xương sườn, vòng sang trái rồi di chuyển xuống dưới. Cách này hỗ trợ khí thoát ra ngoài. Nếu không thấy dễ chịu sau 10 đến 15 phút, bạn nên dừng lại.

Uống trà bạc hà hoặc trà gừng

Trà bạc hà chứa menthol, giúp thư giãn cơ ruột và giảm co thắt. Trong khi đó, gừng hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, giúp dạ dày đưa thức ăn xuống ruột. Bạn có thể cảm thấy bụng nhẹ hơn sau 20 đến 45 phút.