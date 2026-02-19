Ánh nắng đầu xuân: Liều vitamin D tự nhiên cho cơ thể

Hiện nay, trong guồng quay công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nhiều người dành tới 80-90% thời gian mỗi ngày trong nhà, văn phòng hoặc các không gian kín, nơi gần như không có ánh sáng tự nhiên. Điều này tưởng chừng vô hại nhưng lại ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.

Cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM chia sẻ, ánh sáng ban ngày là “tín hiệu chính” điều chỉnh đồng hồ sinh học trung tâm của cơ thể. Việc thiếu tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên kéo dài đang được xem là một yếu tố nguy cơ của các rối loạn chuyển hóa, trong đó có tiểu đường loại 2. Theo nghiên cứu đăng trên Cell Metabolism, việc tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, đặc biệt là ánh nắng buổi sáng giúp cải thiện kiểm soát đường huyết, điều hòa nhịp sinh học và tác động tích cực đến quá trình chuyển hóa toàn cơ thể.

Không chỉ vậy, ánh sáng tự nhiên còn mang lại nhiều lợi ích khác như cải thiện tâm trạng, tăng sự tỉnh táo và năng suất làm việc; hỗ trợ hệ xương khớp, giảm đau nhức và tăng sức mạnh cơ bắp.

Ánh nắng kích thích não sản xuất serotonin - “hormone hạnh phúc” ẢNH: AI

Ánh nắng - nguồn vitamin D tự nhiên

Đi dạo dưới ánh nắng những ngày xuân không chỉ giúp thư giãn tinh thần mà còn hỗ trợ cơ thể tổng hợp vitamin D - yếu tố then chốt cho sức khỏe xương và miễn dịch. Với người lớn tuổi, những buổi đi dạo dưới nắng ngày tết giúp hệ vận động linh hoạt hơn sau thời gian dài ít vận động.

Ánh nắng kích thích não sản xuất serotonin - “hormone hạnh phúc”, giúp giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ ban đêm. Đồng thời, ánh nắng còn giúp da giải phóng oxit nitric, hỗ trợ giãn mạch, ổn định huyết áp và cải thiện tuần hoàn.

Tuy nhiên, để tổng hợp vitamin D hiệu quả, cơ thể cần tiếp xúc với tia UVB, thường mạnh nhất trong khoảng 10 - 16 giờ. Vitamin D rất ít trong thực phẩm tự nhiên, nên ánh nắng mặt trời vẫn là nguồn chính giúp cơ thể tự tạo ra vitamin này.

Tắm nắng sao cho đúng?

Chỉ cần 10-15 phút mỗi ngày, phơi nắng ở các vùng như tay, chân hoặc lưng là đủ để cơ thể tổng hợp vitamin D tự nhiên. Nên che chắn kỹ những vùng da nhạy cảm như mặt, cổ, ngực bằng kem chống nắng, mũ rộng vành hoặc kính râm, không để da ửng đỏ hay rát.

"Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, có thể bổ sung vitamin D dạng uống với liều 600-800 IU/ngày hoặc theo chỉ định của bác sĩ", cử nhân Mai Thị Thùy chia sẻ.