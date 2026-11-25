Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động sáng 25.11 tại Hà Nội, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, cho biết các chính sách thuế sửa đổi gần đây có 3 nội dung "rất quan trọng đối với các nhà đầu tư".

Miễn thuế chuyển nhượng chứng chỉ quỹ nắm giữ trên 2 năm

Thứ nhất là thuế khi bán. Theo TS Lực, lâu nay với giao dịch chứng khoán thông thường, nhà đầu tư nộp thuế 0,1% trên giá trị bán.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở thành lập theo pháp luật về chứng khoán, được nắm giữ từ 2 năm trở lên kể từ ngày mua. Quy định này áp dụng từ ngày 1.7.2026.

TS Cấn Văn Lực chia sẻ tại diễn đàn ẢNH: THÀNH ĐẠT

Chính sách thứ 2, theo ông Lực, là giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản. Nghị định 253/2026 của Chính phủ hướng dẫn luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, quy định mức giảm áp dụng trong 5 năm, đến hết ngày 30.6.2031. Cổ tức thông thường chịu thuế 5%, với cổ tức từ quỹ, mức thuế chỉ còn 2,5%.

Với người làm công ăn lương, Nghị định 253/2026 quy định khoản đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung theo luật Bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ được trừ khỏi thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, tổng tối đa 3 triệu đồng/tháng. Mức này gồm cả phần người sử dụng lao động đóng và phần người lao động tự đóng.

Trước đó, Nghị định 65/2013 chỉ cho trừ tối đa 1 triệu đồng/tháng với khoản đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện.

"Tôi cho rằng đây là 3 thay đổi rất quan trọng về chính sách thuế đối với cá nhân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các quỹ đầu tư trong thời gian tới", TS Lực nói.

Một nửa vốn của nền kinh tế vẫn đi qua ngân hàng

Theo tính toán của TS Lực, trong khoảng 5 năm qua, tín dụng ngân hàng đóng góp khoảng 50 - 52% tổng nguồn vốn cho nền kinh tế. Thị trường cổ phiếu chỉ đóng góp 3 - 4%, trái phiếu doanh nghiệp khoảng 10 - 11%, trái phiếu chính phủ khoảng 10%.

Thị trường vốn vì thế mới đóng góp khoảng 23 - 24%, "chưa bằng một nửa so với kênh tín dụng ngân hàng".

Các đại biểu chuyên gia chia sẻ tại diễn đàn ẢNH: THÀNH ĐẠT

Bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), cho biết, vốn huy động trong nước của các ngân hàng chủ yếu đến từ dân cư và doanh nghiệp, kỳ hạn chủ yếu là ngắn hạn. "Điều đó khiến việc tài trợ vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp có những giới hạn nhất định", bà Hà nói.

Trong khi đó, nhu cầu vốn thực tế lại rất lớn. Theo TS Lực, con số khoảng 38,5 triệu tỉ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 còn "chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu thực tế".

Theo TS Lực, một giải pháp "mang tính đột phá" là phát triển hệ thống các quỹ đầu tư. So với các nước ASEAN, thị trường quỹ đầu tư của Việt Nam còn hạn chế cả về quy mô tài sản quản lý và khả năng huy động vốn.

TS Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, cho biết, quy mô tài sản quản lý của ngành quản lý quỹ thời gian qua tăng gấp 2 - 3 lần. Ông cho rằng, cần nghiên cứu ưu đãi thuế phù hợp cho ngành này.

Dù vậy, theo TS Lực, bên cạnh 3 thay đổi về thuế thu nhập cá nhân, "vẫn cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp khác".

Ông Hoàng Văn Thu, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết, phát triển ngành quản lý quỹ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian tới, ủy ban sẽ tiếp tục sửa Nghị định 155/2020 (hướng dẫn thi hành luật Chứng khoán) để giúp nhà đầu tư tham gia thị trường dễ dàng hơn.