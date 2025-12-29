Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bác sĩ: 8 dấu hiệu dễ bị hiểu lầm cho thấy cơ thể bạn khỏe mạnh!

Thiên Lan
Thiên Lan
29/12/2025 00:07 GMT+7

Ai cũng mong muốn có sức khỏe ổn định và cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy bạn đang rất ổn lại thường bị hiểu lầm.

Hãy khám phá những dấu hiệu đặc trưng và tưởng chừng kỳ lạ để nhận ra rằng các chức năng cơ thể của bạn đang hoạt động đúng cách.

Sau đây, bác sĩ, tiến sĩ Tolu Binutu sẽ mách bạn 8 dấu hiệu, cho thấy các chức năng cơ thể đang hoạt động khỏe mạnh, theo tờ Hindustan Times của Ấn Độ.

Phân có mùi hôi

Bác sĩ Tolu cho biết nếu chất thải của con người có mùi hôi, điều đó có nghĩa là đường ruột đang hấp thụ chất dinh dưỡng tốt.

Bụng phẳng hơn vào buổi sáng

Nếu bụng bạn trông phẳng vào buổi sáng, điều đó ngụ ý rằng tiêu hóa, nước và viêm nhiễm đang được thiết lập lại qua đêm.

Nách có mùi, nhưng không phải mùi hôi

Giải thích rõ rằng mùi nách không phải là mùi cơ thể, mà là mùi đặc trưng của nó, bác sĩ Tolu gọi đây là điều tự nhiên và bình thường.

Chảy nước dãi khi ngủ do kiệt sức

Bác sĩ: 8 dấu hiệu dễ bị hiểu lầm cho thấy cơ thể bạn khỏe mạnh! - Ảnh 1.

Bác sĩ khẳng định rằng chảy nước dãi là bình thường khi mọi người ngủ sau khi kiệt sức nặng

ẢNH MINH HỌA: AI

Bác sĩ khẳng định rằng chảy nước dãi là bình thường khi mọi người ngủ sau khi kiệt sức nặng. Các cơ mặt nghỉ ngơi, và đó chính là chế độ phục hồi sâu.

Xử lý cái lạnh tốt hơn người khác

Nếu bạn không cảm thấy lạnh và buốt như người khác, điều đó có nghĩa là sự trao đổi chất và mỡ nâu của bạn đang hoạt động hiệu quả.

Thở dài ngẫu nhiên trong ngày

Nếu bạn thở dài ngẫu nhiên trong suốt cả ngày, đó là cách cơ thể chúng ta nhấn nút thiết lập lại nội bộ và bổ sung mức năng lượng.

Bụng réo khi bạn đói

Bác sĩ Tolu nói rằng hoàn toàn bình thường khi bụng chúng ta réo lên khi đói. Đó là chu kỳ làm sạch của đường ruột đang thực hiện nhiệm vụ bảo trì.

Nước tiểu có màu vàng nhạt chứ không trong suốt

Khi nước tiểu có màu vàng nhạt và không hoàn toàn trong suốt, điều đó ngụ ý rằng chúng ta được cấp đủ nước và không đào thải quá nhiều.

Bác sĩ Tolu muốn giải thích rõ rằng những dấu hiệu cơ thể thường bị hiểu lầm là bất thường hoặc đáng lo ngại, trên thực tế, lại là những chỉ số đơn giản và tự nhiên xác nhận rằng các chức năng cơ thể đang diễn ra theo đúng cách. Nhận biết được những dấu hiệu này giúp chúng ta giảm bớt lo lắng và khẳng định rằng cơ thể đang trong tình trạng khỏe mạnh, theo Hindustan Times.

