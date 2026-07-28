Bác sĩ bật mí cách giữ lá gan khỏe ở mọi độ tuổi

Tin vào “detox”, lạm dụng thuốc và thực phẩm chức năng, hoặc chủ quan với rượu bia đều có thể khiến gan chịu thêm gánh nặng. Điều quan trọng hơn cả là duy trì lối sống khoa học và chủ động phòng bệnh, kể cả ở người trẻ.

Người trẻ không nên chủ quan vì gan nhiễm mỡ và viêm gan virus đang có xu hướng trẻ hóa ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ GEMINI

Có cần “detox” cho gan?

Nhiều người lựa chọn uống nước ép thay cơm hoặc dùng thực phẩm chức năng với mong muốn “giải độc”, “làm sạch” gan. Tuy nhiên, những thói quen này nếu áp dụng sai cách có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng đến đường huyết, huyết áp và sức khỏe chung.

Theo bác sĩ Mai Phương Uyên, Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng NERCI (TP.HCM), hiện nay chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy chứng minh các chế độ “detox”, nhịn ăn kéo dài hay uống nước ép nhiều ngày có thể làm sạch hay thải độc gan.

Thực tế, gan vốn đã là cơ quan đảm nhiệm chức năng giải độc của cơ thể. Điều quan trọng nhất để bảo vệ gan là duy trì dinh dưỡng và lối sống lành mạnh - đây mới là những biện pháp đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, viêm gan và các biến chứng lâu dài.

Người dân cũng không nên tự ý sử dụng các sản phẩm quảng cáo là “mát gan”, “giải độc gan” hoặc các loại thảo dược không rõ nguồn gốc, vì một số sản phẩm có thể gây tổn thương gan.

Không nên lạm dụng các loại thuốc giảm đau

Theo thạc sĩ - bác sĩ Phạm Thị Thu Hà, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), thói quen uống rượu bia thường xuyên, dù với lượng không quá nhiều, nếu kéo dài vẫn có thể gây viêm gan, xơ gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Bên cạnh đó, việc tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc cảm, thực phẩm chức năng hoặc phối hợp nhiều loại thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ cũng có thể gây tổn thương tế bào gan. Ngoài ra, thực phẩm bị nấm mốc, đặc biệt là ngũ cốc, đậu và các loại hạt bảo quản không đúng cách, có thể chứa độc tố aflatoxin - một chất gây hại cho gan.

Bác sĩ Phương Uyên cũng khuyến cáo nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ và món ăn nhiều đường tinh luyện. Chế độ ăn này làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, viêm gan do rối loạn chuyển hóa và có thể thúc đẩy tiến triển thành xơ gan ở những người có yếu tố nguy cơ.

Để gan khỏe mạnh, không cần tìm những thực phẩm thần kỳ mà nên duy trì chế độ ăn cân đối và lành mạnh ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ GEMINI

Làm gì để chủ động phòng bệnh gan?

Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Viêm gan 28.7, bác sĩ Thu Hà khuyên việc tiêm đầy đủ vắc xin viêm gan A và B là biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Bên cạnh đó, không nên dùng chung kim tiêm hoặc các vật dụng cá nhân có thể dính máu, đồng thời quan hệ tình dục an toàn để giảm nguy cơ lây nhiễm.

“Người trẻ không nên chủ quan vì gan nhiễm mỡ và viêm gan virus đang có xu hướng “trẻ hóa”. Việc hạn chế thức khuya, giảm tiêu thụ đồ ăn nhanh, nước ngọt và rượu bia sẽ góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh. Người cao tuổi cần sử dụng thuốc đúng theo hướng dẫn của bác sĩ, tái khám định kỳ để theo dõi chức năng gan và kiểm soát các bệnh mạn tính đi kèm”, bác sĩ Thu Hà nói.

Về dinh dưỡng, bác sĩ Phương Uyên khuyên nên ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá, thịt nạc, sữa ít béo cùng các chất béo tốt từ dầu ô liu, các loại hạt.

Uống đủ nước mỗi ngày cũng rất quan trọng. Đối với người trưởng thành không có chống chỉ định, việc uống cà phê không đường với lượng vừa phải cũng được nhiều nghiên cứu ghi nhận có liên quan đến giảm nguy cơ xơ gan và ung thư gan.