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Bác sĩ ơi: Bệnh miễn dịch thần kinh - Những dấu hiệu nhận biết sớm
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Bệnh miễn dịch thần kinh - Những dấu hiệu nhận biết sớm

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Nhìn mờ, tê yếu tay chân, mất thăng bằng hay đau nhức kéo dài... nhiều người thường nghĩ đây chỉ là những vấn đề sức khỏe thông thường. Thế nhưng, đó cũng có thể là những dấu hiệu sớm của bệnh miễn dịch thần kinh, nhóm bệnh hiếm gặp nhưng có nguy cơ gây tàn phế nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Chương trình ‘Bác sĩ ơi!’ do Báo Thanh Niên thực hiện với sự tham gia của TS-BS Nguyễn Bá Thắng - Trưởng khoa Thần kinh và Bác sĩ-CKII Đinh Huỳnh Tố Hương - khoa Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề: “Bệnh miễn dịch thần kinh - Những dấu hiệu nhận biết sớm”.

Bác sĩ ơi: Bệnh miễn dịch thần kinh - Những dấu hiệu nhận biết sớm

Bệnh miễn dịch thần kinh là nhóm bệnh xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể hoạt động bất thường và tấn công chính hệ thần kinh trung ương hoặc thần kinh ngoại biên. Trong đó, xơ cứng rải rác (Multiple Sclerosis - MS) và viêm tủy thị thần kinh (Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder - NMOSD) là hai bệnh lý tiêu biểu. Dù không phải là những bệnh thường gặp, cả hai đều có thể gây tổn thương não, tủy sống và dây thần kinh thị giác, dẫn đến suy giảm thị lực, yếu hoặc liệt tay chân, rối loạn cảm giác, mất thăng bằng, thậm chí để lại di chứng tàn tật nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm.

Điều đáng lo ngại là các triệu chứng ban đầu của bệnh thường diễn tiến âm thầm và dễ bị nhầm lẫn với nhiều bệnh lý khác. Người bệnh có thể chỉ xuất hiện mờ mắt ở một bên, tê bì chân tay, yếu cơ, đau nhức, chóng mặt hoặc mất thăng bằng thoáng qua rồi tự cải thiện, khiến nhiều người chủ quan và bỏ lỡ ‘giai đoạn vàng’ để kiểm soát bệnh. Trong khi đó, với sự phát triển của y học hiện nay, nhiều phương pháp điều trị đã giúp làm chậm tiến triển bệnh, giảm số lần tái phát và cải thiện đáng kể chất lượng sống nếu được phát hiện từ sớm.

Thông qua chương trình, TS-BS Nguyễn Bá Thắng và Bác sĩ-CKII Đinh Huỳnh Tố Hương sẽ giúp người xem nhận diện những dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh miễn dịch thần kinh, phân biệt các triệu chứng thường gặp của xơ cứng rải rác và viêm tủy thị thần kinh, đồng thời cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị hiện nay. Qua đó, chương trình mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và điều trị đúng, giúp người bệnh có cơ hội kiểm soát bệnh tốt hơn trong dài hạn.

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Chương trình tư vấn cộng đồng với chủ đề “Bệnh miễn dịch thần kinh: Phát hiện sớm để kiểm soát tốt” do Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức, với sự tài trợ của Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam.

Từ những nội dung được chia sẻ trong chương trình ‘Bác sĩ ơi!’, người xem có thể tiếp tục tìm hiểu chuyên sâu tại Chương trình tư vấn cộng đồng với chủ đề “Bệnh miễn dịch thần kinh: Phát hiện sớm để kiểm soát tốt” do Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức, với sự tài trợ của Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam, diễn ra vào 08 giờ 00 ngày 09.08.2026 tại Giảng đường 3A, Lầu 3, 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP.HCM. Chương trình sẽ mang đến cơ hội để người bệnh và người thân trực tiếp gặp gỡ các chuyên gia Khoa Thần kinh, được giải đáp những thắc mắc về nhận biết sớm, chẩn đoán, điều trị cũng như quản lý hiệu quả bệnh xơ cứng rải rác và viêm tủy thị thần kinh trong suốt quá trình điều trị.

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