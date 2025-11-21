Bác sĩ Việt cứu sản phụ Campuchia có nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con

Ngày 20.11, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đã phối hợp liên viện cứu sống thành công sản phụ người Campuchia mắc hội chứng Marfan hiếm gặp.

Bệnh nhân S.K (36 tuổi, ở Campuchia) mang thai lần 3, được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy giữa tháng 10 vừa qua trong tình trạng đau ngực dữ dội.

Bệnh nhân tái khám sau hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: BVCC

Kết quả chẩn đoán cho thấy, chị mắc hội chứng Marfan kèm bóc tách động mạch chủ cấp tính loại A và phình lớn gốc động mạch chủ. Đây là tình trạng tim mạch cực kỳ nguy kịch, đe dọa tính mạng của cả người mẹ và thai nhi.

Bác sĩ Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nhờ phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, các bác sĩ tuyến trước đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong thời gian sớm nhất, giúp đảm bảo “thời gian vàng” trong xử trí ca bệnh.

Bác sĩ Thái An cho biết, bóc tách động mạch chủ cấp tính Stanford A là trường hợp cấp cứu tim mạch có tỷ lệ tử vong rất cao và cần được can thiệp càng sớm càng tốt, đặc biệt trong vòng 48 giờ đầu. Các bác sĩ phải đối mặt với bài toán sinh tử “làm sao để cùng lúc đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi”.

Ngay lập tức, ê kíp khoa Hồi sức phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn cùng các bác sĩ sản khoa Bệnh viện Hùng Vương. Sau khi cân nhắc kỹ, cả hai ê kíp thống nhất tiến hành mổ lấy thai cấp cứu.

“Thách thức lớn nhất là nguy cơ chảy máu sau mổ lấy thai, nhất là đối với bệnh nhân có bệnh lý động mạch chủ nặng. Do đó, chúng tôi phải cân nhắc can thiệp vào thời điểm thật sự thích hợp”, bác sĩ An chia sẻ.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công và bé trai khỏe mạnh đã chào đời an toàn. Đồng thời, ê kíp bác sĩ sản khoa cũng thực hiện các kỹ thuật nhằm giảm thiểu nguy cơ băng huyết sau sinh cho sản phụ.

Sau phẫu thuật lấy thai khoảng 24 - 36 giờ, bệnh nhân tiếp tục được các bác sĩ xử lý tình trạng bóc tách động mạch chủ.

Ê kíp đã lựa chọn phương pháp thay toàn bộ gốc và đoạn động mạch chủ lên bằng mạch máu nhân tạo, đồng thời bảo tồn van động mạch chủ tự nhiên.

Với kỹ thuật này, ca phẫu thuật kéo dài khoảng 8 tiếng đã giúp người bệnh không phải thay van cơ học, tránh việc sử dụng thuốc kháng đông suốt đời và cải thiện đáng kể chất lượng sống sau này.

Bác sĩ Thái An cho biết, hội chứng Marfan là bệnh lý di truyền tương đối phổ biến, nhưng không phải người bệnh nào cũng gặp biến chứng nặng như phình hoặc bóc tách động mạch chủ khi mang thai. Nhiều năm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ ghi nhận khoảng 5 trường hợp sản phụ có tổn thương động mạch chủ trong thai kỳ và tất cả đều được cứu sống. Tuy nhiên, đây là bệnh nhân đầu tiên tổn thương động mạch chủ trong thai kỳ liên quan đến hội chứng Marfan. Bác sĩ khuyến cáo, người mắc Marfan cần theo dõi định kỳ để phát hiện sớm phình gốc động mạch chủ và phẫu thuật chủ động khi cần thiết. Phụ nữ có ý định mang thai nên khám tim mạch và siêu âm động mạch chủ trước khi thụ thai; người thân cũng cần được tầm soát di truyền vì bệnh có tính chất di truyền gen. "Phụ nữ trước khi mang thai nên kiểm tra sức khỏe tim mạch vì trong giai đoạn thai kỳ, hệ tuần hoàn hoạt động mạnh hơn, có thể khiến những bệnh lý tiềm ẩn trở nên trầm trọng. Nếu phát hiện sớm, y học hiện nay có thể can thiệp để bảo vệ cả mẹ và con", bác sĩ Thái An nhấn mạnh.







