Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bản tin sức khỏe 14.7: Ung thư đại trực tràng đang trẻ hóa | Giảm cân cực đoan hại sức khỏe
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 14.7: Ung thư đại trực tràng đang trẻ hóa | Giảm cân cực đoan hại sức khỏe

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Ung thư đại trực tràng đang trẻ hóa

Ung thư đại trực tràng đang có xu hướng gia tăng ở người dưới 50 tuổi trong hai thập kỷ qua. Theo chuyên gia từ Mayo Clinic, việc nhận diện sớm các triệu chứng lâm sàng là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả điều trị. Việc hiểu rõ các dấu hiệu cảnh báo và duy trì lối sống khoa học sẽ giúp giảm thiểu rủi ro phát bệnh ở nhóm đối tượng trẻ tuổi.

Cảnh báo mức độ trẻ hóa của ung thư đại trực tràng

Tiến sĩ Derek Ebner, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Mayo Clinic, lưu ý rằng ung thư đại trực tràng gồm hai loại: ung thư ruột kết và ung thư trực tràng. Hiện nay, tỷ lệ người trẻ mắc ung thư trực tràng (phần cuối ruột già) đang tăng cao hơn so với các vị trí khác. Đây là diễn biến đáng lo ngại, đòi hỏi sự chủ động tầm soát từ cộng đồng, đặc biệt là những người thường xuyên chủ quan với các thay đổi của hệ tiêu hóa.

Giảm cân cực đoan gây hại sức khỏe

Hiện nay, các quảng cáo về việc giảm cân trong thời gian ngắn thường tạo ra kỳ vọng lớn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia từ WebMD, việc giảm cân quá nhanh mà không có sự kiểm soát y tế có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho cơ thể.

Cảnh báo giảm cân cực đoan gây hại cho sức khỏe

Để bảo vệ sức khỏe lâu dài, vấn đề tiên quyết là phải phân biệt rõ giữa giảm cân khoa học và các phương pháp cực đoan. Một chương trình giảm cân được xác định là nhanh, khi người thực hiện giảm hơn 1kg mỗi tuần liên tục trong nhiều tuần. Các phương pháp này thường rơi vào nhóm chế độ ăn kiêng khắc nghiệt như nhịn ăn, giới hạn thực phẩm cực đoan hoặc sử dụng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Đáng lưu ý, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ không kiểm soát các tuyên bố về hiệu quả của thực phẩm bổ sung giống như đối với thuốc thông thường, dẫn đến những rủi ro về độ an toàn.

Tin liên quan

5 thói quen sau 7 giờ tối gây hại cho tim

5 thói quen sau 7 giờ tối gây hại cho tim

Nhiều nghiên cứu y khoa cho thấy các thói quen sinh hoạt buổi tối có mối liên hệ mật thiết đến sức khỏe tim mạch và chất lượng giấc ngủ. Việc ăn khuya, tiếp xúc ánh sáng xanh hay vận động mạnh, những thói quen sau 7 giờ tối có thể vô tình làm tăng huyết áp và kích hoạt hormone căng thẳng suốt đêm dài.

Bản tin sức khỏe ngày 13.7: Tiểu đường nên ăn táo hay cam? | Nguyên nhân gây 12 loại ung thư nhiều người bỏ qua

Khám phá thêm chủ đề

bản tin sức khỏe tips sức khỏe ung thư đại trực tràng người trẻ giảm cân ăn kiêng

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận