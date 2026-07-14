Bản tin sức khỏe 14.7: Ung thư đại trực tràng đang trẻ hóa | Giảm cân cực đoan hại sức khỏe

Ung thư đại trực tràng đang trẻ hóa

Ung thư đại trực tràng đang có xu hướng gia tăng ở người dưới 50 tuổi trong hai thập kỷ qua. Theo chuyên gia từ Mayo Clinic, việc nhận diện sớm các triệu chứng lâm sàng là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả điều trị. Việc hiểu rõ các dấu hiệu cảnh báo và duy trì lối sống khoa học sẽ giúp giảm thiểu rủi ro phát bệnh ở nhóm đối tượng trẻ tuổi.

Cảnh báo mức độ trẻ hóa của ung thư đại trực tràng

Tiến sĩ Derek Ebner, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Mayo Clinic, lưu ý rằng ung thư đại trực tràng gồm hai loại: ung thư ruột kết và ung thư trực tràng. Hiện nay, tỷ lệ người trẻ mắc ung thư trực tràng (phần cuối ruột già) đang tăng cao hơn so với các vị trí khác. Đây là diễn biến đáng lo ngại, đòi hỏi sự chủ động tầm soát từ cộng đồng, đặc biệt là những người thường xuyên chủ quan với các thay đổi của hệ tiêu hóa.

Giảm cân cực đoan gây hại sức khỏe

Hiện nay, các quảng cáo về việc giảm cân trong thời gian ngắn thường tạo ra kỳ vọng lớn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia từ WebMD, việc giảm cân quá nhanh mà không có sự kiểm soát y tế có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho cơ thể.

Cảnh báo giảm cân cực đoan gây hại cho sức khỏe

Để bảo vệ sức khỏe lâu dài, vấn đề tiên quyết là phải phân biệt rõ giữa giảm cân khoa học và các phương pháp cực đoan. Một chương trình giảm cân được xác định là nhanh, khi người thực hiện giảm hơn 1kg mỗi tuần liên tục trong nhiều tuần. Các phương pháp này thường rơi vào nhóm chế độ ăn kiêng khắc nghiệt như nhịn ăn, giới hạn thực phẩm cực đoan hoặc sử dụng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Đáng lưu ý, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ không kiểm soát các tuyên bố về hiệu quả của thực phẩm bổ sung giống như đối với thuốc thông thường, dẫn đến những rủi ro về độ an toàn.