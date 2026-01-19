Bánh xèo, chả giò, gỏi cuốn xuất hiện trong phim Hàn đang gây sốt

Can This Love Be Translated? (tựa Việt: Tiếng yêu này, anh dịch được không?) đang là tâm điểm chú ý của các "mọt phim" Hàn Quốc. Phim xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn giữa chàng phiên dịch viên Joo Ho Jin (Kim Seon Ho đóng) và nữ minh tinh Cha Mu Hee (Go Youn Jung). Nếu Ho Jin là người kỷ luật, lý trí thì Mu Hee lại là một ngôi sao đầy cảm tính và thường xuyên vướng vào rắc rối.

Hành trình từ "oan gia" đến thấu hiểu của cặp đôi trải dài từ Á sang Âu, mang đến cho khán giả những thước phim ngọt ngào nhưng không kém phần hài hước. Ngay khi lên sóng, tác phẩm gồm 12 tập này đã nhanh chóng lọt top phim thịnh hành tại nhiều quốc gia nhờ kịch bản hấp dẫn và "phản ứng hóa học" bùng nổ của cặp đôi chính.

Đáng chú ý, ngay trong tập 1, khán giả Việt Nam đã tinh ý phát hiện ra những hình ảnh thân thuộc của quê nhà. Cụ thể, ở phân cảnh cuối tập, khi nữ chính Mu Hee tỉnh lại sau nhiều tháng hôn mê vì chấn thương, thông tin này lập tức gây chấn động toàn cầu. Cảnh phim mô tả phản ứng vui mừng của người hâm mộ tại nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam.

Khung cảnh quán ăn Việt Nam xuất hiện ở cuối tập 1 bộ phim Can This Love Be Translated? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng, hình ảnh một quán ăn Việt Nam vẫn gây ấn tượng mạnh với không khí ấm cúng, tấp nập thực khách. Đặc biệt, tấm bảng hiệu thực đơn được viết bằng tiếng Việt với các món ăn quốc dân như: bún thịt nướng, chả giò, gỏi cuốn, bánh xèo... đã khiến người xem vô cùng phấn khích. Chi tiết tinh tế này không chỉ làm nức lòng khán giả Việt mà còn góp phần quảng bá nét đẹp ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Khung cảnh Việt nhiều lần xuất hiện trên phim Hàn

Việc các nhà làm phim Hàn Quốc liên tục đưa hình ảnh, văn hóa và ẩm thực Việt Nam lên màn ảnh nhỏ cho thấy sức hấp dẫn khó cưỡng của điểm đến này. Sự cộng hưởng từ điện ảnh đang trở thành cầu nối văn hóa hữu hiệu, giúp du lịch Việt Nam tiếp cận nhanh chóng và tự nhiên với công chúng quốc tế.

Đây không phải lần đầu tiên bối cảnh hay văn hóa Việt Nam xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc đình đám. Trước đó, đoạn kết của loạt phim As You Stood By (tựa Việt: Tội ác kẻ làm ngơ) cũng dành nhiều thời lượng cho các cảnh quay tại Hội An và Đà Nẵng. Trong phim, các nhân vật đã chọn "mảnh đất hình chữ S" làm nơi bắt đầu cuộc sống mới, hòa mình vào văn hóa bản địa và thậm chí còn thoại tiếng Việt đầy thú vị.





Nhiều địa danh nổi tiếng của Việt Nam cũng từng xuất hiện trong các bộ phim Hàn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, "bom tấn" hành động Taxi Driver 2 (tựa Việt: Tài xế ẩn danh 2) cũng từng gây sốt khi dành trọn tập mở màn cho bối cảnh tại Việt Nam. Ê kíp sản xuất đã khéo léo lồng ghép nhiều biểu tượng du lịch nổi tiếng như cầu Rồng (Đà Nẵng), Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM... vào các phân cảnh hành động kịch tính của nam chính Kim Do Ki, tạo nên sự gần gũi và thích thú cho khán giả Việt.