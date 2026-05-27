Báo Indonesia nói điều đặc biệt, bóng đá Việt Nam không ngẫu nhiên chiếm vị trí của Thái Lan

Sự dịch chuyển quyền lực

Tờ Bola Sport của Indonesia mới đây viết: "Bóng đá Đông Nam Á chứng kiến sự thay đổi quyền lực trong vòng 5 năm qua, dịch chuyển từ Thái Lan sang bóng đá Việt Nam. Sự cạnh tranh của 2 nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam là tâm điểm của bóng đá khu vực. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến nay, 2 nền bóng đá này thay đổi theo 2 hướng khác nhau. Bóng Thái Lan có dấu hiệu sa sút, trong khi bóng đá Việt Nam có nhiều bước tiến đáng kể. Mặc dù Thái Lan vô địch AFF Cup 2 kỳ liên tiếp các năm 2020 và 2022, nhưng sau đó họ đã bị bóng đá Việt Nam vượt qua".

Đội tuyển Thái Lan phải gọi lại chân sút 38 tuổi Teerasil Dangda vào đội tuyển, vì các chân sút trẻ quá kém Ảnh chụp màn hình FAT

Cụ thể, các danh hiệu lớn gần nhất của bóng đá Đông Nam Á đều thuộc về các đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển quốc gia của chúng ta vô địch AFF Cup 2024, đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 31 năm 2022 và 33 năm 2025 (nếu tính luôn ngôi vô địch SEA Games năm 2019, U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 3 lần trong 4 kỳ đại hội gần nhất). U.23 Việt Nam 3 lần liên tiếp vô địch U.23 Đông Nam Á ở 3 kỳ giải gần nhất, vào các năm 2022, 2023 và 2025.

Chưa hết, đội tuyển U.23 Việt Nam giành được hạng 3 giải U.23 châu Á 2026. Chúng ta là nền bóng đá duy nhất tại Đông Nam Á từng giành được huy chương tại giải U.23 châu Á, không chỉ 1 mà đến 2 lần (lần đầu là vị trí á quân tại giải U.23 châu Á 2018).

Gần nhất, đội tuyển U.17 Việt Nam vô địch U.17 Đông Nam Á 2026, vào tứ kết giải U.17 châu Á 2026, trở thành đại diện duy nhất của bóng đá khu vực có vé dự vòng chung kết World Cup U.17, diễn ra từ ngày 19.11 – 13.12, tại Qatar.

Thắng thế trong công tác đào tạo trẻ

Việc các đội tuyển Việt Nam thay thế Thái Lan, chiếm vị trí số 1 của bóng đá Đông Nam Á không hề ngẫu nhiên, mà thực tế này đến từ chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ rất khác biệt của đôi bên. Trong khi bóng đá Việt Nam liên tục cho ra lò những thế hệ cầu thủ tài năng, thì bóng đá Thái Lan đang đối diện khoảng trống mênh mông về mặt chất lượng nội binh.

Bóng đá Việt Nam nhân tài nối tiếp nhân tài Ảnh: Minh Tú

Mới nhất, đội tuyển Thái Lan buộc phải gọi lại chân sút đã 38 tuổi Teerasil Dangda, để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2026. Nguyên nhân xuất phát từ việc các tiền đạo từng được kỳ vọng của bóng đá Thái Lan quá yếu.

Ngược lại, ở đội tuyển Việt Nam, khi mà những Tiến Linh, Tuấn Hải vẫn chưa già, chúng ta đã sớm có Đình Bắc, Thanh Nhàn, Lê Văn Thuận đầy triển vọng sẵn sàng thay thế. Ở vị trí thủ môn, ngay cả khi không sử dụng các thủ thành nhập tịch như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể yên tâm với thủ thành Trần Trung Kiên và phần nào là tài năng trẻ Cao Văn Bình.

Ngay cả khi không có các thủ môn nhập tịch, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể sử dụng hiệu quả thủ môn Trần Trung Kiên Ảnh: VFF

Ngay phía trên các thủ môn, nếu không dính chấn thương rất nặng tại giải U.23 châu Á 2026, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh thậm chí có thể chiếm suất thi đấu chính thức ở đội tuyển quốc gia (điều này từng xảy ra ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi cuối năm ngoái). Hiểu Minh vươn lên cực nhanh, cho dù các trung vệ hàng đầu Đông Nam Á mà đội tuyển Việt Nam đang sở hữu như Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh… vẫn còn rất sung sức.

Khâu đào tạo trẻ tốt giúp cho bóng đá Việt Nam luôn duy trì lực lượng rất dồi dào, khiến tờ Bola Sport của Indonesia phải thốt lên: "Sự khác biệt giữa 2 nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam đến từ hệ thống đào tạo trẻ. Trong khi bóng đá trẻ Việt Nam duy trì tính chiều sâu, thì bóng đá trẻ Thái Lan lại tụt hậu. Minh chứng rõ nhất là các đội trẻ của Việt Nam liên tục đạt được thành tích ấn tượng, trong khi các đội trẻ Thái Lan từ vài năm qua không có thành tích quốc tế, cũng không giành được vé dự World Cup".

Cùng quan điểm với tờ báo của Indonesia, cựu Phó chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cựu PCT chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nhận xét: "Tôi cho rằng hệ thống các giải trẻ cấp quốc gia của bóng đá Việt Nam tốt hàng đầu Đông Nam Á. Các học viện bóng đá trẻ ở Việt Nam, nổi bật như HAGL, PVF, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Nutifood, hay các trung tâm đào tạo trẻ của SLNA, Thanh Hóa… làm việc rất hiệu quả. Sự kiên trì của họ trong suốt 2 thập kỷ qua đang giúp bóng đá Việt Nam hái quả ngọt".