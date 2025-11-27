Bất ngờ cổ phiếu ngân hàng MSB tăng kịch trần khi VNPT bán hết vốn

Cổ phiếu MSB của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam tăng kịch trần và duy trì đến hết phiên 27.11, lên 13.050 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản mã này cũng tăng đột biến với hơn 23 triệu đơn vị, gấp gần 5 lần mức trung bình 10 ngày gần đây. Đà tăng cao của cổ phiếu MSB xuất hiện ngay sau khi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - cổ đông lớn duy nhất của MSB đăng ký bán đấu giá toàn bộ 188,7 triệu cổ phần.

Cổ phiếu MSB bất ngờ tăng trần sau thông tin VNPT bán hết cổ phần ẢNH:MSB

Mức giá khởi điểm được VNPT đưa ra là 18.239 đồng/cổ phiếu, cao gần 1,5 lần so với thị giá đầu ngày 27.11 của MSB. Với mức giá này, giá trị lô cổ phần VNPT dự kiến thu về vào khoảng 3.441 tỉ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra sáng 26.12 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 cho thấy VNPT sở hữu hơn 157 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 6,05% vốn điều lệ. Cuối năm 2024, khoản đầu tư này có giá trị hợp lý 1.832 tỉ đồng, cao hơn đáng kể so với giá gốc 580 tỉ đồng. Bước sang năm 2025, MSB phát hành cổ phiếu trả cổ tức 20% nên đưa lượng cổ phiếu VNPT nắm giữ tăng lên.

Ngoài MSB, VNPT cũng đang đẩy mạnh thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp khác nhằm thực hiện Quyết định 620/QĐ của Thủ tướng Chính phủ về đề án cơ cấu lại VNPT đến hết năm 2025, cùng văn bản số 1944/UBQLV-CNHT ngày 28.8.2024 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc thoái vốn tại 24 doanh nghiệp thuộc danh mục được phê duyệt.

Về kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, lũy kế 9 tháng năm 2025, tổng thu nhập hoạt động của MSB đạt gần 10.200 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 7.904 tỉ đồng, tăng 11%; thu nhập từ dịch vụ đạt 1.547 tỉ đồng, tăng 13%, với mức tăng trưởng đồng đều ở các mảng thanh toán, ngân quỹ, ủy thác và đại lý. Kết thúc 9 tháng năm 2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt 4.760 tỉ đồng.