Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

Bất ngờ cổ phiếu ngân hàng MSB tăng kịch trần khi VNPT bán hết vốn

Mai Phương
Mai Phương
27/11/2025 15:40 GMT+7

Cổ phiếu MSB của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam bất ngờ tăng trần tím lịm phiên 27.11.

Cổ phiếu MSB của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam tăng kịch trần và duy trì đến hết phiên 27.11, lên 13.050 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản mã này cũng tăng đột biến với hơn 23 triệu đơn vị, gấp gần 5 lần mức trung bình 10 ngày gần đây. Đà tăng cao của cổ phiếu MSB xuất hiện ngay sau khi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - cổ đông lớn duy nhất của MSB đăng ký bán đấu giá toàn bộ 188,7 triệu cổ phần.

Bất ngờ cổ phiếu ngân hàng MSB tăng kịch trần khi VNPT bán hết vốn - Ảnh 1.

Cổ phiếu MSB bất ngờ tăng trần sau thông tin VNPT bán hết cổ phần

ẢNH:MSB

Mức giá khởi điểm được VNPT đưa ra là 18.239 đồng/cổ phiếu, cao gần 1,5 lần so với thị giá đầu ngày 27.11 của MSB. Với mức giá này, giá trị lô cổ phần VNPT dự kiến thu về vào khoảng 3.441 tỉ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra sáng 26.12 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 cho thấy VNPT sở hữu hơn 157 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 6,05% vốn điều lệ. Cuối năm 2024, khoản đầu tư này có giá trị hợp lý 1.832 tỉ đồng, cao hơn đáng kể so với giá gốc 580 tỉ đồng. Bước sang năm 2025, MSB phát hành cổ phiếu trả cổ tức 20% nên đưa lượng cổ phiếu VNPT nắm giữ tăng lên.

Ngoài MSB, VNPT cũng đang đẩy mạnh thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp khác nhằm thực hiện Quyết định 620/QĐ của Thủ tướng Chính phủ về đề án cơ cấu lại VNPT đến hết năm 2025, cùng văn bản số 1944/UBQLV-CNHT ngày 28.8.2024 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc thoái vốn tại 24 doanh nghiệp thuộc danh mục được phê duyệt.

Về kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, lũy kế 9 tháng năm 2025, tổng thu nhập hoạt động của MSB đạt gần 10.200 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 7.904 tỉ đồng, tăng 11%; thu nhập từ dịch vụ đạt 1.547 tỉ đồng, tăng 13%, với mức tăng trưởng đồng đều ở các mảng thanh toán, ngân quỹ, ủy thác và đại lý. Kết thúc 9 tháng năm 2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt 4.760 tỉ đồng.

Tin liên quan

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam: Tiềm năng, cơ hội từ đầu tư quỹ mở

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam: Tiềm năng, cơ hội từ đầu tư quỹ mở

Tháng 10.2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng ấn tượng, lợi nhuận doanh nghiệp vượt trội và vẫn còn dư địa phát triển lớn trong tương lai, từ đó, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Khám phá thêm chủ đề

cổ phiếu MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam VNPT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận