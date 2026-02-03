Bầy đàn UAV của Iran đe dọa tàu chiến Mỹ trong khu vực

Iran ngày càng sử dụng nhiều máy bay không người lái (UAV) một chiều giá rẻ, hoạt động theo đàn, đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với các tàu hải quân Mỹ có giá trị cao.

Đó là nhận định được ông Cameron Chell, Giám đốc điều hành của công ty máy bay không người lái Draganfly của Canada, đưa ra khi trả lời đài Fox News gần đây.

Ông Chell cho biết lợi thế của Iran không phải là sự tinh vi mà là số lượng lớn và chi phí thấp - kết hợp đầu đạn rẻ tiền với các phương tiện phóng giá rẻ được triển khai với số lượng lớn.

Ông mô tả cách các cuộc tấn công gần như đồng thời có thể gây áp lực lên radar, tên lửa đánh chặn và hệ thống vũ khí tầm gần. Ông Chell nói nói nếu Iran phóng hàng trăm UAV trong một thời gian ngắn, “chắc chắn một số sẽ lọt qua” lưới phòng không.

Đánh giá này được xây dựng dựa trên những rủi ro tiềm tàng đối với các tàu mặt nước lớn, di chuyển chậm, dễ bị theo dõi. Khi bị tấn công bầy đàn, các tàu này còn đối mặt với bài toán phải dùng tên lửa đánh chặn đắt tiền để chống lại các vũ khí tấn công rẻ tiền.

Ông Chell cho biết những đợt tấn công dồn dập như vậy mang lại cho Iran “một cách thức rất đáng tin cậy để đe dọa các tàu chiến mặt nước”, đặc biệt nếu được triển khai theo từng đợt phối hợp nhằm làm cạn kiệt kho đạn phòng không và tạo ra những khoảng trống trong phạm vi bao phủ.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Delbert D. Black tiến hành cuộc tập trận hàng hải thường lệ với tàu hải quân Israel INS Eilat tại Biển Đỏ sau chuyến ghé cảng theo lịch trình trước đó, ngày 1.2.2026 ẢNH: X.COM/@CENTCOM

Chuyên gia Chell nói “các hệ thống phòng thủ hiện đại ban đầu không được thiết kế để chống lại kiểu tấn công ồ ạt như vậy”.

Nhận định này được đưa ra khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 26.1 thông báo một đội tàu lớn do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu, với các tàu khu trục trang bị hệ thống phòng không Aegis, đã đến khu vực trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Mỹ cũng đã đưa một phi đội chiến đấu cơ F-15E thuộc đơn vị từng tấn công Iran vào tháng 4.2024 đến Trung Đông, trong khi Anh điều các tiêm kích Typhoon đến khu vực để phòng thủ.

Tehran đã phát tín hiệu về sự sẵn sàng cao độ trước khi tàu sân bay đến khi cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ được coi là “chiến tranh toàn diện”.

Hôm 30.1, Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ có “rất nhiều tàu đang hướng về Iran”, nhưng đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ không cần sử dụng sức mạnh này. Song song đó, các đặc phái viên và cố vấn của ông đã coi việc triển khai này là biện pháp răn đe Iran.